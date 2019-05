Previsioni astrologiche del 17 maggio | Leone amabile | Gemelli confuso

Paolo Fox - oroscopo del 16 maggio : le Previsioni astrologiche di oggi : oroscopo Paolo Fox di oggi 16 maggio: le previsioni a I Fatti Vostri L’oroscopo di Paolo Fox è uno dei momenti più seguiti de I Fatti Vostri, la storica trasmissione di Michele Guardì che va in onda su Raidue, dal lunedì al venerdì, dalle 11:10 alle 13:00. Paolo Fox ha appena svelato le previsioni di oggi 16 maggio 2019. Quali segni si aggiudicheranno le cinque stelle secondo l’oroscopo di oggi di Paolo Fox? Giancarlo Magalli, ...

Previsioni astrologiche del 16 maggio : flirt per Scorpione - gelosie per Cancro : Giovedì 16 maggio 2019 Marte stazionerà in Gemelli e la Luna nel segno della Bilancia. Saturno e Plutone saranno in Capricorno, mentre Giove continuerà il suo moto in Sagittario. Sole, Urano, Venere e Mercurio si troveranno in Toro e il Nodo Lunare sarà nella dodicesima casa del Cancro. Nettuno sarà stabile nel segno dei Pesci. Di seguito le Previsioni astrologiche per i 12 segni zodiacali. gelosie per il Cancro Ariete: nervosi. Le copiose ...

Previsioni astrologiche del 14 maggio : shopping per Pesci - viaggi per Toro : Martedì 14 maggio 2019, Sole, Urano e Mercurio transiteranno in Toro, mentre la Luna si troverà nell'orbita della Vergine. Nettuno rimarrà stabile in Pesci e Plutone con Saturno permarranno in Capricorno. Giove sarà nei gradi del Sagittario e il Nodo Lunare si troverà in Cancro. Marte sarà nel segno dei Gemelli e Venere in Ariete. Di seguito le Previsioni astrologiche per i 12 segni zodiacali. viaggi romantici per il Toro Ariete: confusi. Gli ...

Previsioni astrologiche del weekend - 11-12 maggio : novità per Sagittario - Bilancia confusa : Sabato 11 e domenica 12 maggio 2019, Mercurio, Urano e Sole si troveranno nel segno del Toro, mentre il Nodo Lunare sarà in Cancro e Marte nei Gemelli. La Luna sosterà nei gradi del Leone e Giove continuerà a stazionare nel segno del Sagittario. Plutone e Saturno in Capricorno, Venere rimarrà nell'orbita dell'Ariete. Di seguito le Previsioni astrologiche per i 12 segni zodiacali. Cattivo umore per Toro Ariete: ambiziosi. I nati del segno saranno ...

Previsioni astrologiche 10 maggio : Leone instancabile - Pesci galante : Venerdì 10 maggio 2019 la Luna ed il Nodo Lunare saranno in Cancro mentre il Sole, Urano e Mercurio si troveranno nel segno del Toro. Plutone e Saturno rimarranno stabili in Capricorno e Giove continuerà il suo moto nel Sagittario. Nettuno sarà in Pesci e Venere stazionerà in Ariete. Di seguito le Previsioni astrologiche per i 12 segni. Attriti familiari per i Gemelli Ariete: nervosi. Le copiose dissonanze planetarie tenderanno a rendere ...

Previsioni astrologiche 9 maggio : shopping per Ariete - Acquario romantico : Giovedì 9 maggio 2019 Nettuno si troverà in Pesci e Marte in Gemelli. Saturno e Plutone rimarranno stabili in Capricorno, mentre il nodo lunare e la Luna stazioneranno in Cancro. Urano, Mercurio e il Sole si troveranno nei gradi del Toro, mentre Giove proseguirà il suo moto nel segno del Sagittario. Venere rimarrà nel segno dell'Ariete. Di seguito le Previsioni astrologiche per i 12 segni zodiacali. shopping per l'Ariete Ariete: shopping. Le ...

Previsioni astrologiche 8 maggio : Ariete irascibile - Leone soddisfatto : Mercoledì 8 maggio 2019 il Nodo Lunare e la Luna saranno in Cancro mentre Mercurio, il Sole ed Urano saranno sui gradi del Toro. Venere si troverà nel segno dell'Ariete e Marte stazionerà nel segno dei Gemelli. Giove continuerà il suo moto in Sagittario e Plutone assieme a Saturno si troveranno in Capricorno. Nettuno stabile in Pesci. Di seguito le Previsioni astrologiche sui 12 segni zodiacali. Ariete bizzoso Ariete: irascibili. Le faccende ...

Previsioni astrologiche del 7 maggio : Vergine soddisfatta - Sagittario romantico : Martedì 7 maggio il Sole, Urano e Mercurio saranno in Toro, mentre la Luna e Marte si troveranno nel segno dei Gemelli. Intanto Giove continuerà a sostare in Sagittario, nel frattempo Plutone e Saturno saranno nei gradi del Capricorno. Nell'undicesima casa del Cancro ci sarà il Nodo Lunare. Di seguito le Previsioni astrologiche per i 12 segni zodiacali....Continua a leggere

Previsioni astrologiche del 6 maggio : Leone innamorato - Gemelli corteggiato : Lunedì 6 maggio 2019 troveremo Marte e il Nodo Lunare nel segno del Cancro, mentre Urano e il Sole si troveranno in Toro. Nettuno nel segno dei Pesci e Plutone con Saturno rimarranno sui gradi del Capricorno. La Luna e Giove sosteranno in Sagittario. Di seguito le Previsioni astrologiche per i 12 segni zodiacali. Gemelli corteggiato Ariete: distratti. Gli Astri poco concilianti potrebbero appannare le idee dei nativi, che di conseguenza ...

Previsioni astrologiche 4-5 maggio : weekend 'top' per Toro e Capricorno : Durante il fine settimana dal 4 al 5 maggio 2019, il Sole, la Luna e Urano si troveranno nel segno del Toro, mentre Venere e Mercurio saranno in Ariete. Marte continuerà il suo transito in Gemelli come Nettuno, che proseguirà il suo moto nel segno dei Pesci. Giove si troverà in Sagittario e il Nodo Lunare sarà nel Cancro. Saturno e Plutone continueranno a percorrere i gradi del Capricorno. Di seguito le Previsioni astrologiche per i 12 segni ...

Previsioni astrologiche del 3 maggio : amore in pole position per Leone - Acquario narciso : Venerdì 3 maggio 2019 troviamo il Sole ed Urano in Toro mentre Nettuno sosterà in Pesci. Giove nel segno del Sagittario e Plutone assieme a Saturno si troveranno nei gradi del Capricorno. Il Nodo Lunare si troverà nell'ottava casa del segno del Cancro e Marte continuerà il suo moto in Gemelli. La Luna, Mercurio e Venere rimarranno in Ariete. Di seguito le Previsioni astrologiche per i 12 segni. Nuove conoscenze per i Gemelli Ariete: confusi. Le ...

Previsioni astrologiche del 2 maggio : Toro intraprendente - Bilancia loquace : Giovedì 2 maggio 2019 la Luna, il Sole e Urano si troveranno nel segno del Toro, mentre Venere e Mercurio nei gradi dell'Ariete. Plutone e Saturno stabili in Capricorno, con Giove che stazionerà in Sagittario. Di seguito le Previsioni astrologiche per i 12 segni. Toro risoluto Ariete: confusi. Le posizioni astrali poco concilianti potrebbero appannare l'acume dei nativi, rendendoli confusi, specialmente in ambito amoroso. Lavoro in secondo ...

Previsioni astrologiche del 1° maggio : Leone esuberante - Acquario versatile : Mercoledì 1° maggio il Sole ed Urano si troveranno in Toro mentre Saturno e Plutone continueranno il loro moto in Capricorno. Giove sarà in Sagittario e la Luna assieme a Venere e Mercurio stazioneranno in Ariete. Il Nodo Lunare si troverà nel segno del Cancro e Marte sarà nei Gemelli. Di seguito le Previsioni astrologiche dei 12 segni zodiacali. Divergenze lavorative per il Cancro Ariete: conflitti amorosi. La Luna nel loro segno andrà a ...

Previsioni astrologiche del 30 aprile : creatività per Gemelli - Sagittario energico : Martedì 30 aprile 2019 Urano e il Sole si troveranno nel segno del Toro, mentre Nettuno e la Luna stazioneranno in Pesci. Venere e Mercurio stazioneranno in Ariete e il Nodo Lunare sarà in Cancro con Marte in Gemelli. Di seguito le Previsioni astrologiche per i 12 segni zodiacali. Gemelli creativo Ariete: nervosi. Le posizioni planetarie risulteranno poco concilianti per i nativi, che potrebbero inasprire i rapporti con i colleghi per questioni ...