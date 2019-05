Predizioni astrologiche 17 maggio | giornata impegnativa per l' Ariete | Cancro in recupero

Blastingnews

(Di giovedì 16 maggio 2019) La settimana sta per concludersi, quali saranno i presagi degli astri e delle stelle per ladi domani? Saranno 24 ore difficili per il Toro, che affronterà un momento sottotono per quanto riguarda il fisico, e l', mentre continua l'ondata di positività che già nei giorni scorsi ha colpito la Vergine. Ecco di seguito l'oroscopo di domani, venerdì 17, per tutti i segni dello Zodiaco, con previsionisu amore, lavoro e salute. Oroscopo di venerdì 17, segno per segno: quella di domani sarà unaper il segno. In ambito lavorativo, soprattutto laddove nei giorni precedenti si è respirata un’aria di conflitto, bisognerà prestare molta attenzione ed evitare la nascita di nuovi conflitti. Anche l’amore potrebbe necessitareri attenzioni, il partner potrebbe sentirsi trascurato. Il mese di giugno sarà molto più favorevole ...