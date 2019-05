Poste dà il via a progetto di educazione finanziaria negli uffici

Via Corelli - maxi Poster contro i centri per il rimpatrio : i ministri diventano muratori : Milano, 1 maggio 2019 - Questa mattina, in via Corelli, è apparso un maxi poster con Matteo Salvini, Luigi Di Maio, Danilo Toninelli e Marco Minniti in versione muratori . La grossa immagine è stata ...

Amstel Gold Race 2019 - tutti i 23 italiani al via. Speranze risPoste in Alberto Bettiol ed Enrico Gasparotto : Saranno 23 gli italiani al via domenica della Amstel Gold Race, corsa che aprirà il trittico delle Ardenne. Il Bel Paese sarà la seconda nazione più rappresentata in questa gara, dietro al Belgio (37 corridori). Un contingente quindi piuttosto ampio rispetto alle precedenti classiche, motivato anche dalla presenza di una squadra tutta italiana: la Bardiani-CSF. Andiamo quindi a scoprire le ambizioni dei nostri portacolori. I due corridori che ...

Al via il bando per tremila posti da navigator. Inps : risPoste piccate su Fb - poi le scuse : Stipendio di 30 mila euro lordi. Sotto le attese finora le domande per il reddito di cittadinanza. Molti i dubbi e le lamentele degli utenti che sommergono la pagina Facebook dell'Istituto

Inviati a Poste i primi flussi informatici per le domande di reddito di cittadinanza accolte : Sostenere le famiglie in difficoltà puntando all'inclusione sociale ed al reinserimento lavorativo: questo l'obiettivo del reddito di cittadinanza e della Pensione di cittadinanza. Sono oltre 806mila ...

Reddito di cittadinanza : domande accolte - Inps invia flussi a Poste. La nota : Reddito di cittadinanza: domande accolte, Inps invia flussi a Poste. La nota Con un comunicato del 15 aprile 2019 l’Inps ha fatto sapere che sono stati inviati a Poste Italiane i primi flussi informatici relativi alle domande sul Reddito di cittadinanza accolte. L’Istituto ha esordito dunque con una premessa sugli obiettivi del Reddito di cittadinanza e della pensione di cittadinanza. Due misure finalizzate al sostegno alle famiglie in ...

Controlli al mercatino di Caltanissetta - via 50 Posteggiatori abusivi : Sar la nuova giunta comunale a gestire il trasferimento del mercatino del sabato nella nuova sede di via Ferdinando I e questo avverr entro maggio. Ieri per la rassegna ha vissuto un altro giorno ...

CNEL - via libera a due proPoste di legge su lavoro e contratti : Via libera a due proposte di legge, una sui contratti e una sulla produttività, firmate CNEL . La conferma arriva dall'Assemblea del Consiglio Nazionale dell'Economia e del lavoro, riunita a Villa Lubin, alla presenza del presidente Tiziano Treu, e del segretario generale, Paolo Peluffo. La prima proposta di legge riguarda la creazione del codice unico dei ...

Denuncia della Cisl Slp Poste Catania : la succursale di via Rodi - chiusa per cattivi odori. : La Cisl Slp Poste Catania, esprime forte rammarico per la mancata riapertura dell’UP di Catania Succ. 27 (Via Rodi), che

Poste Italiane - via alle 3.170 nuove assunzioni : si cercano consulenti e portalettere : A seguito dell'accordo sulle politiche attive sottoscritto da Poste Italiane e sindacati nello scorso mese di giugno, agli inizi di questo mese, gli stessi protagonisti hanno firmato un accordo quadro sugli andamenti occupazionali del 2019. Con quest'ultimo accordo si mira a definire nel dettaglio tutti i vari interventi che dovranno essere attuati in quest'anno, tra i quali è possibile considerare:...Continua a leggere