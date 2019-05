Porsche 935 - Sette livree ispirate alle competizioni

quattroruote

(Di giovedì 16 maggio 2019) Lanon ha resistito alla tentazione di offrire delleesclusive per la 935, la serie speciale derivata dalla 911 GT2 RS e destinata solo all'uso in pista. I clienti dei 77 esemplari previsti potranno infatti richiedere la biposto invarianti che celebrano la storia della 935 originale e i successi ottenuti nelle.Ledei successinelle corse. La nuova935 è stata presentata nelle foto ufficiali con i colori Martini, reinterpretando così una delle immagini iconiche del modello all'epoca. Ora, grazie alla collaborazione con Grant Larson, sono state elaborate delle varianti che sicuramente faranno la gioia degli appassionati. Le varianti sono denominate rispettivamente Gulf (come le 917 vincenti nel mondiale prototipi 1970 e 1971), Momo (come la 935 di Giampiero Moretti), Sachs (come l'esemplare vittorioso con Dick Barbour), Vaillant ...

