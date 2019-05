PlayStation Store | disponibili anche da noi gli sconti della promozione 100%

Cosa ci fanno il PlayStation Store - i The Pills e Cristina D'Avena nello stesso video? Ecco Pony trap : "Crescere non è poi tanto male. Puoi scaricare i giochi alle 2 di notte o fare un pezzo trap con la tua artista d'infanzia preferita... In fondo dipende tutto da come ti Pony".Con questa peculiare descrizione PlayStation Italia ha condiviso sul proprio canale YouTube un video molto particolare incentrato in particolare sul PlayStation Store delle console Sony. Il video ha ancora una volta per protagonisti i The Pills, che continuano una ...