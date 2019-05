Playout Serie B | Ghirelli non le manda a dire | “Conflitto di interessi da parte di Lotito”

Playout in Serie B? Interviene il Collegio di Garanzia dello Sport : Il Collegio di Garanzia dello Sport Interviene in merito alla disputa o meno dei Playout in Serie B Il presidente della Figc, Gabriele Gravina, chiederà un parere al Collegio di Garanzia dello Sport sulla disputa o meno dei Playout in Serie B. Lo ha annunciato lo stesso Gravina al termine del consiglio federale. Per quanto riguarda i playoff, dopo la retrocessione del Palermo all’ultimo posto in classifica decisa dal Tribunale ...

Foggia - chiesta l'ammissione ai Playout di Serie B : Clamorosa retrocessione del Foggia nei minuti finali dell'ultima giornata del campionato di Serie B, adesso è stato chiesto che al Foggia vengano garantiti i playout. Sono le intenzioni dei parlamentari del M5s eletti in provincia di Foggia, Pellegrini, Faro, Giuliano, Lovecchio, Menga, Naturale e della consigliera regionale Barone. "Nella giornata di ieri abbiamo inviato una comunicazione Pec al presidente della Figc, al

La folle idea di Gravina - playoff e Playout anche in Serie A : e se si fosse iniziato da questa stagione? Sarebbe andata così : Il presidente della Federcalcio Gabriele Gravina nel corso del forum "Il calcio che vogliamo" organizzato presso la sede de "Il Corriere dello Sport" a Roma, ha lanciato un'idea provocatoria: "Il tema dei possibili play-off e play-out in Serie A può essere interessante. Lo dico in modo provocatorio, non c'e' stato alcun confronto su questo, è un'idea che mettiamo nel libro della

Gravina : «Abolire i Playout non è di competenza della Lega Serie B» : «È nelle prerogative della Lega di B dare seguito alla sentenza (sulla retrocessione del Palermo, ndr) che è esecutiva e proseguire con i playoff. Una riflessione più approfondita dobbiamo farla sui playout, perché mi sembra che il Consiglio direttivo della Serie B non abbia competenza in materia. Per cui sarà questo motivo di approfondimento al

Figc - la proposta rivoluzionaria di Gravina : "Playoff e Playout in Serie A". Poi bacchetta Il consiglio direttivo della Lega di B : La proposta di Gravina per la Serie A Il numero uno della Figc, Gabriele Gravina, è intervenuto al forum del Corriere dello Sport 'Il calcio che vogliamo', ha voluto proporre la sua idea per contrastare la crisi del calcio italiano. Ecco quanto ha dichiarato: «Il nostro sistema sta vivendo una crisi che ha bisogno non tanto di regole ma di un nuovo cambiamento. Deve cambiare verso. In maniera molto provocatoria, avevo parlato

Le notizie del giorno – Palermo in Serie C - l'annullamento dei Playout e il calciomercato del Lecce di Liverani : notizie DEL giorno Palermo IN Serie C – E'arrivata la decisione sul Palermo, ed è una stangata pazzesca e clamorosa. Il Tribunale federale nazionale – Sezione Disciplinare presieduto da Cesare Mastrocola, ha retrocesso il club rosanero all'ultimo posto del campionato di Serie B della stagione sportiva in corso. La società è stata sanzionata per una Serie di irregolarità (APPROFONDIMENTO) ANNULLATI I playout – Palermo in

Clamoroso in Serie B - annullati i Playout : Palermo e Foggia in Serie C : Palermo in Serie C ma anche la retrocessione del Foggia, non ci saranno dunque i play-out per Venezia e Salernitana mentre i play-off si giocheranno come da programma, senza alcun rinvio: è quanto comunicato in una nota il Consiglio direttivo della Lega di B. Alla luce della sentenza del Tribunale Federale Nazionale, "immediatamente esecutiva", il Consiglio direttivo "ha deliberato all'unanimita' di procedere

Caos Serie B - avvocato Chiacchio : "Playoff e Playout potrebbero slittare" : La regular season di Serie B, terminata sabato, ha sancito i primi verdetti. Ma, già da qualche settimana, si parla della tanto discussa situazione del Palermo, che potrebbe sovvertire ogni pronostico. Alla faccia di chi diceva che non sarebbe più accaduto… Foggia, la retrocessione in Serie C non è ancora definitiva: tra ricorso e situazione Palermo A tal proposito, "Il Ferraiuolo.it", giornale vicino alla Salernitana,

Serie B - il Lecce torna in serie A dopo 7 anni. Retrocessi Carpi - Padova e Foggia - in attesa di playoff e Playout : Lecce rivede la serie A dopo 7 anni. La vittoria di sabato per 2-1 contro lo Spezia, nell'ultima giornata di serie B, riporta i salentini nel massimo campionato di calcio che avevano abbandonato al termine della stagione 2011/12. playoff, invece, per il Palermo che non è riuscito a conquistare i tre punti nel match in casa col Cittadella, col risultato finale di 2-2. A battersi per la promozione saranno quindi, oltre ai rosanero siciliani,