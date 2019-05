Piano City Milano 2019 | il programma e gli artisti

Piano City - dal 17 al 19 maggio a Milano : ecco i dieci eventi da non perdere : Oltre 450 concerti gratuiti in tutta Milano , dal tramonto all’alba, dall’alba al tramonto. ecco l’ottava edizione di Piano City che si terrà nel capoluogo lombardo dal 17 al 19 maggio 2019. Piano City , ma anche Piano solo. Verticale o a coda che sia, tra piazze, cortili, case, piazze e parchi c’è sinceramente da perdersi. Alcune coordinate fondamentali. Intanto i due Piano center: quello diurno nei giradini del polo GAM-PAC e quello notturno ...

