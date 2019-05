Piacenza | terza categoria | giocatore lascia il campo e si ubriaca al bar | squalificato

Blastingnews

(Di giovedì 16 maggio 2019) Si sa che nel calcio può succedere davvero di tutto, ma quanto accaduto domenica scorsa durante la partita in cui era impegnato il Gropparello, una squadra che milita innella provincia di, ha davvero dell'incredibile. Infatti, secondo quanto si legge nel comunicato del Giudice Sportivo, la società in questione è stata multata con un'ammenda di 75 euro, proprio perché un suoinsi è comportato in maniera a dir poco scorretta. Secondo quanto riporta la stampa locale, un atleta della società, che era seduto in panchina, forse stanco di dover attendere il suo ingresso neldi gioco, ha pensato bene di recarsi al bar più vicino e consumare alcune bevande alcoliche, poi è tornato tranquillamente invisibilmente ubriaco. Purtroppo per lui il direttore di gara si è accorto di tutto, e dopo averlo espulso, gli ha comminato ben 5 turni di ...

