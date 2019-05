Velivolo ultraleggero si schianta su una casa : due morti

(Di giovedì 16 maggio 2019) La tragedia nella serata di giovedì alla periferia di Caerano San Marco, nel Trevigiano. Un impatto violento che è costato la vita alle due persone che erano a bordo del, due trevigiani entrambi appassionati di volo. L'aereo ha perso improvvisamente quota, precipitando in picchiata endosi su una parete della. Per loro inutili i soccorsi medici del 118 e dei vigili del fuoco, allertati dagli abitanti del posto subito dopo lo schianto. Vista la gravità della loro situazione, era stato allertato anche l'elisoccorso che è atterrato in un prato poco lontano dalla, ma purtroppo per i due si è rivelato tutto inutile. Le due vittime sono entrambe della zona: si tratta del 47enne Juri Bortoli, nato a Vicenza ma residente a Montebelluna, e Mario Ceccato, 71 enne di Onigo di Pederobba. Nessun ferito invece tra le persone inProsegui la lettura, vedi altri post, foto e video...