Pathologic 2 | un nuovo trailer ci mostra alcune chicche legate al gameplay

(Di giovedì 16 maggio 2019) Tramite un recente comunicato stampa, il team di Tiny Build ha annunciato la pubblicazione di unodi2. Il video ci porta alla scoperta dialdi quest'avventura dalle tinte horror."Signore e signori! Ormai manca solo una settimana all'arrivo di2 su Steam. Visto che tutti voi lo state aspettando con ansia, abbiamo qualcosa di eccitante da condividere: unche porta alla luce il cuore deledche rendono speciale questo gioco. Mettete un like e condividetelo con gli amici oppure odiatelo e dite agli altri di non guardarlo, la scelta è vostra. Ci vediamo presto sulle sponde di Gorkhon." - recita il comunicato.2 è un'avventura narrativa dalle tinte horror che vede i giocatori combattere contro un'epidemia in una remota città rurale. Affronta la realtà di una società in decadenza ...

