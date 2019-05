Panchina Barcellona | le dichiarazioni del presidente Bartomeu sul futuro di Valverde

calcioweb.eu

(Di giovedì 16 maggio 2019) L’inaspettata uscita dalla Champions League per mano del Liverpool, con il 4-0 subito ad Anfield dopo il tris all’andata rifilato ai reds, ha alimentato qualche dubbio circa la permanenza del tecnico delsullacatalana. A spazzare via ogni tipo di ipotesi è però ilblaugrana Josep Maria. Ecco le sue parole. “stesso ha detto di avere l’appoggio dele della dirigenza. E’ l’allenatore che vogliamo. La programmazione per la prossima stagione è già in marcia da tempo, ci sono giocatori che sono stati già acquistati e di cui parleremo dopo la finale di Coppa del Re. Questo è un progetto a medio e lungo termine,ha un contratto e siamo felici di lui. Si tratta ora di rialzarsi dal brutto colpo ricevuto“. LEGGI CALCIOWEB PER ESSERE SEMPRE AGGIORNATO SULLE ULTIME NOTIZIE ...

