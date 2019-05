liberoquotidiano

(Di giovedì 16 maggio 2019), 16 mag. (AdnKronos) -è arrivato stamattina intorno alle 12 inper testimoniare,parte offesa per le offese ricevute nel 2015 da Paolo Mocavero, capo dell'associazione '100 per cento animalisti' che lo aveva diffamato sul sito internet dell'associazione

TV7Benevento : Padova: Roberto Baggio in tribunale come testimone, e scatta la ressa... - nuova_venezia : Padova, Roberto Baggio in tribunale: 'Io cacciatore e buddista mi difendo dalle offese' - mattinodipadova : Padova, Roberto Baggio in tribunale: 'Io cacciatore e buddista mi difendo dalle offese' -