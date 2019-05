Padova | 55enne nasconde per anni i cadaveri della madre e dello zio nella legnaia

Blastingnews

(Di giovedì 16 maggio 2019) Una notizia agghiacciante arriva dalla provincia di, precisamente da Sant'Urbano, dove un, secondo quanto riporta la stampa locale e nazionale, avrebbe nascosto per diverso tempo, anche, i corpizio, questi ultimi deceduti, pare, per cause naturali. Ovviamente su questo punto adesso saranno le indagini degli investigatori e l'autopsia a fare chiarezza. Dalle prime indiscrezioni si sa soltanto che ladell'uomo aveva 88, e sarebbe morta circa sei mesi fa, mentre lo zio del soggetto, che aveva 87, sarebbe deceduto trefa. Per tutto questo tempo ilha nascosto in unai corpi esanimi dei defunti. Ieri, nel tardo pomeriggio, i Carabinieri hanno bussato alla sua porta e la sua messinscena è finita: il cadaverezio era ridotto ormai ad uno scheletro. Denunciato per truffa e occultamento di cadavere I sospetti che ...

nieddupierpaolo : RT @_DAGOSPIA_: A PADOVA, UN 55ENNE HA NASCOSTO NELLA LEGNAIA I CADAVERI DELLA MADRE E DELLO ZIO PER CONTINUARE A... - _DAGOSPIA_ : A PADOVA, UN 55ENNE HA NASCOSTO NELLA LEGNAIA I CADAVERI DELLA MADRE E DELLO ZIO PER CONTINUARE A...… - ValdoTv : #valdotv #Padova - Gianni Paganin è ad un passo da realizzare il suo personalissimo “american dream”. Il 55enne par… -