Pa | previsti assunzioni e corsi di laurea appositi O sono i soliti annunci

(Di giovedì 16 maggio 2019) di Linda Maisto e Francesco Pastore Qualche mese fa, da queste colonne, abbiamo chiesto al ministro della Pubblica Amministrazione, Giulia Bongiorno, di rispettare la parola data all’inizio del suo mandato di voler assumere 500mila dipendenti pubblici, tanti quanti sarebbero in uscita dalla pubblica amministrazione (Pa) per pensionamento. In questi giorni, la ministra è intervenuta per riparlare del tema, guarda caso all’avvicinarsi dell’appuntamento elettorale europeo. Ha confermato l’impegno, aggiungendo chepronti anche i contratti con gli adeguamenti stipendiali attesi da tempo, ma concretamente non ciinterventi in questa direzione. Si tratta della ripetizione dell’o di settembre scorso, aggiornato in funzione elettorale. Lavoro & Precari Di Francesco Pastore. Pubblica amministrazione e i 450mila nuovi ...

