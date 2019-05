Oprah Winfrey e Bezos al nuovo museo per la Statua della Libertà

ilfogliettone

(Di giovedì 16 maggio 2019) Unper la, simbolo degli Stati Uniti, ma anche delle divisioni del paese sul tema delle migrazioni. Un progetto importante e atteso da tempo: un'area di 2.400 metri quadri, composta da tre gallerie, con una vista magnifica sul monumento più visitato d'America. All'inaugurazione sono intervenuti anche diversi vip fra cui il patron di Amazon Jeff, regina dei talk show americani: "È importante perché è importante stabilire che siamo un paese che ha braccia aperte e non i confini chiusi per le persone - ha detto- è importante perché facciamo sapere alla gente perché l'America è quello che è, è su un ideale e questo ideale èper tutti".La costruzione del, sulla punta di Liberty Island, a pochi passi dalla, è iniziata nel 2016. L'ingresso è gratuito per i 4,5 milioni di persone che ogni anno da Manhattan ...

