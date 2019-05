Napoli | tutti insieme per la cena | applausi per Mertens e Insigne

Napoli - Gaetano : “Un sogno che si avvera - grazie a tutti per questo traguardo. Tanti sacrifici ripagati” : Napoli, Gaetano parla dopo il debutto con la SPAL Napoli Gaetano debutto| Gianluca Gaetano esprime così tutta la sua gioia al termine di SPAL-Napoli, e lo fa con un post pubblicato su Instagram. Queste le sue dichiarazioni. Queste le parole di Gianluca Gaetano “Un sogno che si avvera. sacrifici che vengono ripagati! Ringrazio il mio grande amore per tutta la forza e l’incoraggiamento, per non avermi fatto mai mollare: grazie! ...

Live Spal-Napoli 0-0 Younes dribbla tutti e spreca : E' un pomeriggio di festa quello di oggi al Paolo Mazza, dove si incontrano SPAL e Napoli in un match valevole per la 36esima giornata. Grazie alla larga vittoria del Bentegodi sul Chievo gli...

#SiamoTuttiNoemi - l'appello dei bambini di Napoli a Mattarella : 'Basta pistole' : 'Caro Presidente Mattarella, scusi il disturbo, ma in questi giorni penso sempre a Noemi'. Inizia così il video appello di giovani ragazzi e bambini napoletani che da Piazza Plebiscito si rivolgono al ...

Al via i casting de Il Collegio 4 a Napoli - Catania - Palermo e Roma : tutti i dettagli su come iscriversi e partecipare : Finalmente hanno preso via i casting de Il Collegio 4 che, molto probabilmente, andrà in onda il prossimo autunno su Rai2. Dopo il successo della terza stagione, il docu-reality è stato confermato e annunciato ufficialmente e adesso anche Magnolia si è spinta oltre con i casting itineranti. Ebbene sì, quest'anno non solo sarà possibile iscriversi al sito e sperare di partecipare ai casting de Il Collegio 4 ma si potrà sognarlo anche senza ...

Martina - ferita come Noemi in un raid di camorra a Napoli : 'Tante promesse - poi tutti spariti' : In queste ore Napoli piange e prega per la piccola Noemi, la bimba di quattro anni ferita al torace in una sparatoria avvenuta venerdì 3 maggio a piazza Nazionale. La piccola era con la nonna davanti ...

Napoli - de Magistris : 'Annullati tutti gli impegni per seguire il caso di Noemi' : 'Anche oggi, come ieri, ho annullato la mia personale partecipazione fisica a tutte le iniziative pubbliche anche per esprimere, in questo modo, la mia assoluta vicinanza alla piccola figlia di Napoli ...

Weekend a Napoli - ecco tutti gli eventi dal Bun alle lezioni di napoletano : Il primo fine settimana di maggio potrebbe non garantire il sole, ma tante iniziative per il divertimento certamente si. eccone alcune. Si comincia questa sera in villa Pignatelli ?...

Dalla Spagna confermano : “Napoli-De Paul affare possibile! Juve ed Inter beffate. Tutti i dettagli : Mercato Napoli, obiettivo De Paul Il Napoli cerca rinforzi in vista della prossima stagione tra gli obiettivi seguiti c’è Rodrigo De Paul. Proprio Dalla Spagna arrivano conferme su De Paul e gli azzurri. Infatti secondo quanto riporta Estadio Deportivo, il Napoli sarebbe pronto a piazzare il colpo dall’Udinese. Il club partenopeo è in pole per il giocatore, seguito da altre big, come Inter e Juventus. Il Napoli offre trenta ...

Napoli - gran gesto dei calciatori : firmata da tutti la maglia rifiutata di Callejon : Napoli, gran gesto dei calciatori: firmata da tutti la maglia rifiutata di Callejon Napoli maglia Callejon| Ancora una volta ci ritroviamo qui a parlare di quanto accaduto a Frosinone nei confronti di José Maria Callejon. Il rifiuto della maglietta dello spagnolo ha generato grossi clamori tra gli addetti ai lavori, senza escludere anche molti tifosi che si sono dissociati da chi si è reso protagonista di quel gesto davvero ...

Napoli isola il gesto degli ultrà : "Siamo tutti Callejon" : José uno di noi, continua a lottare e farci sognare, deve arrivare il giorno per trionfare !!! 300 volte grazie dai Clubs Napoli nel Mondo'. Fra i firmatari le organizzazioni azzurre sparse nel mondo:...

Napoli - un lungo ponte di divertimenti e spettacoli : ecco tutti gli eventi del weekend : Tante idee per trascorrere questo lungo ponte, fra spettacoli, escursioni e divertimento. Ne proponiamo alcune. Questa sera al museo del Sottosuolo (piazza Cavour 34), ?Concerto...

Il presidente della Camera Fico a Napoli - la piazza canta ?Bella Ciao? : «Questa è la festa di tutti» : «Quella di oggi è la festa che ci consente di essere quello che siamo. Cittadini liberi, sindaci, presidenti o consiglieri comunali. Il 25 Aprile e la ricorrenza che ci ricorda proprio...

Calciomercato Napoli : Koulibaly piace a tutti - offerta monstre del Real : Calciomercato Napoli: Koulibaly piace a tutti, offerta monstre del Real Il nome del difensore senegalese del Napoli Kalidou Koulibaly viene sempre accostato a tante big di livello europeo. Il numero ventisei azzurro è considerato da tempo uno dei migliori centrali difensivi in circolazione, motivo per il quale finisce spesso al centro delle cronache di mercato, che sia estate o inverno. Anche stavolta, man mano che ci si avvicina alla ...

Napoli - Pasquetta con l'incubo maltempo : il sindaco de Magistris chiude tutti i parchi : Domani, lunedì di Pasquetta, i parchi pubblici di Napoli resteranno chiusi a causa dell'allerta meteo diramata dalla Protezione civile regionale che prevede nel giorno di...