Napoli | scontri tra Polizia e manifestanti anti-Salvini davanti alla Prefettura Un

Salvini a Napoli - scontri tra manifestanti e polizia. Esposto un pupazzo di Zorro : scontri tra forze dell’ordine e manifestanti all’ingresso di piazza del Plebiscito, a Napoli, nei pressi del palazzo della Prefettura dove si svolgeva il comitato per l’ordine e la sicurezza pubblica presieduto dal ministro Salvini. La polizia ha effettuato una carica per allontanare i manifestanti che hanno lanciato delle transenne e dei fumogeni contro i poliziotti. La situazione è tornata alla normalità. ...

Napoli - presidio dei disoccupati prima della manifestazione di Zingaretti : scontri con la polizia - un ferito : scontri tra le forze dell’ordine e gli attivisti del Movimento disoccupati organizzati “7 novembre”, in presidio davanti al Teatro Sannazaro di via Chiaia a Napoli dove si tiene una manifestazione elettorale con il segretario Pd, Nicola Zingaretti e il presidente della regione Campania, Vincenzo De Luca. Gli attivisti lamentano diversi contusi. Uno dei disoccupati presenta una ferita alla fronte ed è stato medicato ...

Zingaretti a Napoli - scontri disoccupati : 18.38 Tensioni tra un gruppo di disoccupati e la polizia durante una manifestazione all'esterno del teatro Sannazaro di Napoli prima dell'arrivo del segretario del Pd Zingaretti per l'apertura della campagna elettorale per le europee. La polizia ha usato i manganelli contro i manifestanti che chiedevano lavoro. Quattro i disoccupati feriti, sei i contusi. "Ecco il nuovo Pd - dicono i manifestanti - manda i disoccupati in ospedale".