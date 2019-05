Musica : Radio Italia Live torna a Palermo - Mika e tanti altri sul prato del Foro italico : Palermo, 16 mag. (AdnKronos) - Sarà Mika la star internazionale del concerto di Radio Italia Live del 29 giugno al Foro italico di Palermo. E con lui saliranno sul palco anche altre star della Musica come Achille Lauro, Benji & Fede, Ghali, Il Volo, Irama, Fiorella Mannoia, Mahmood, Fabrizio Moro, N

Musica in TV : inizia a delinearsi il panorama dei grandi appuntamenti dell’estate 2019. Si comincia con Radio Italia Live - Summer Festival fuori da Canale 5 : Archiviato l’annuale Concerto del Primo Maggio di Piazza San Giovanni in Laterano, che ha visto sul suo palco artisti come Noel Gallagher, i Negrita, Ghali, i Subsonica, Daniele Silvestri, Manuel Agnelli, Carl Brave, il vincitore dell’ultima edizione di X-Factor Anastasio, Achille Lauro, Motta, Gazzelle, gli Ex-Otago, Gazzelle e molti altri, iniziano ad arrivare i primi singoli estivi e con essi conferme e indiscrezioni relative alle tante ...

Musica - Ligabue torna primo nella classifica dei brani più trasmessi dalle radio italiane : A poco più di un mese dall’uscita del suo ultimo album Start (platino in due settimane!), Luciano Ligabue torna a piazzare in testa alla classifica delle radio italiane (dati forniti da EarOne) il suo ultimo singolo Certe donne brillano. Per il brano questa è la terza settimana (non consecutiva) in testa alla classifica dei brani più trasmessi dalle nostre emittenti radiofoniche. Al secondo posto in salita di ben 6 posizioni troviamo invece ...

O’Live ritorna su O’Radio l’11 aprile con Anya Rei : “La Musica mi ha salvata” (intervista) : Anya Rei è risorta dalle ceneri e ha trovato nella musica una dea da venerare, un rifugio al quale dedica l'intera esistenza. Per celebrare la sua arte O'Live ritorna giovedì 11 aprile alle 17:30 su O'Radio con il live show dei DJ e produttori musicali più importanti del panorama underground. Anya vive a Poggiomarino ma non conosce confini, perché vive e respira di musica dalla tenera età. La sua casa è il mondo, ma è costellata di note e ...