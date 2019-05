Motori – Volkswagen T-Cross 1 6 TDI | neopatentati | consumi e prezzo | tutto quello che c’è

Motori – Alla Mille Miglia 2019 - due speciali Volkswagen Maggiolino celebrano un pesante addio : Per omaggiare la fine della produzione del Maggiolino, Volkswagen ha voluto far rivivere la Mille Miglia a due Maggiolini d’epoca Ieri, lo straordinario contesto di Piazza della Vittoria a Brescia, che per l’occasione si trasforma in un museo automobilistico a cielo aperto, ha ospitato due esemplari di Volkswagen Maggiolino davvero speciali. Come si sa, la Mille Miglia non è un viaggio di piacere ma una vera gara, veloce e senza ...

Motori – Nuova Volkswagen Golf - svelati gli interni : sembrano quelli di una BMW : La presentazione della Nuova generazione di Volkswagen Golf avverrà in ottobre e non prevederà l’abbandono dell’alimentazione diesel In occasione dell’annuale assemblea degli azionisti del gruppo tedesco, sono stati rilasciati nuovi dettagli sulla prossima generazione di Volkswagen Golf, l’ottava per la precisione. Le novità riguardano soprattutto gli interni che avranno un impostazione totalmente Nuova rispetto ...

Motori – Volkswagen alla ricerca di un riscatto dal Dieselgate : le elettriche non bastano : Post-Dieselgate, il Gruppo Volkswagen avvia negoziati concreti per un nuovo impianto multibrand in Europa, investimenti per poco meno di un miliardo di Euro per la costruzione di uno stabilimento per la produzione di celle batteria in Bassa Sassonia Per scrollarsi di dosso la cattiva immagina che si è abbattuta sul gruppo tedesco a causa del famosissimo ‘Dieselgate’, a quanto pare, la produzione di auto elettriche non basta. Il ...

Motori – 10 cose che forse non sapete sulla nuova Volkswagen Arteon [FOTO] : 10 cose che forse non sapete sulla nuova Volkswagen Arteon, la berlina-coupé a 5 porte al vertice della gamma del casa tedesca Quando il gruppo tedesco ha presentato la Volkswagen Arteon 2019 al Chicago Auto Show, due berline fastback, una rossa e una gialla, ruotavano sul palco, e sebbene l’iconico logo VW adornasse sia i bauli che i cofani, le vetture erano diverse da qualsiasi altro veicolo Volkswagen avesse mai visto. Con ...