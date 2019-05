Motori – Opel Corsa GSI 2019 | la sportività | per i tedeschi | è una cosa seria GALLERY

sportfair

(Di giovedì 16 maggio 2019) Lesportive con la sigla GSi vantano una lunga tradizione. Dopo qualche anno di pausa è giunto il momento che anche l’GSi torni a far parlare di séGSi, sportiva compatta, ha sotto al cofano un 1.4 turbo da 150 cv e 220 nm di coppia, raggiunge i 100 km/h in 8,9 secondi e si distingue per la grande elasticità: impiega solo 9,9 secondi per passare da 80 a 120 km/h in quinta marcia. La velocità massima è di 207 km/h. Il telaio OPC estremamente preciso assicura maneggevolezza eccezionale e spazi di frenata ridotti. La potente unità quattro cilindri si distingue per la speciale taratura realizzata appositamente per la GSi che ne aumenta la reattività. Abbinato a un cambio a sei velocità con rapporti particolarmente corti, il propulsore produce uno spunto eccellente in seconda e terza marcia e raggiunge la coppia massima tra i 3.000 e i 4.500 giri. La ...

