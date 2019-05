Motori – Che disastro alla Mille Miglia! Incidente tra Ferrari | due esemplari del

Motori – Volkswagen T-Cross 1.6 TDI : neopatentati - consumi e prezzo - tutto quello che c’è da sapere sul piccolo diesel [FOTO] : A un mese dal suo arrivo sul mercato italiano, la gamma della T-Cross si completa con un motore diesel 1.6 TDI da 95 CV disponibile con cambio manuale o automatico DSG Con i suoi 4,11 metri di lunghezza, questo City SUV è il modello più compatto della T-Family, la gamma di SUV e crossover Volkswagen costituita inoltre da T-Roc, Tiguan, Tiguan Allspace e Touareg. Il suo design distintivo, dal carattere forte, si sposa a proporzioni ...

Motori – Auto elettriche? Ecobonus - incentivi e promozioni ma gli italiani non sono convinti : l’analisi sui motivi : Qual è la situazione delle Auto elettriche in Italia nel 2019? L’analisi di ECU Testing rivela uno scenario in cui regna la cattiva (o totalmente assente) informazione Nonostante le innegabili difficoltà riscontrabili nell’utilizzo quotidiano di un’Auto elettrica, sembra che il mercato stia lentamente prendendo sempre più piede. Analizzando geograficamente la distribuzione di EV nel mondo, in testa spicca la Cina, seguita ...

Motori – 1000 Miglia : le bellissime e iconiche Mercedes partecipano alla ‘Corsa più bella del mondo’ [FOTO] : Una gara di puro fascino e passione: questa è la 1000 Miglia. Mercedes lo sa bene e coglie l’occasione per festeggiare 125 anni di Motorsport Dal 15 al 18 maggio l’heritage della Stella torna sulle strade della leggendaria competizione. Mercedes Benz schiera alla partenza numerose icone che hanno segnato la storia della Casa di Stoccarda. L’occasione per festeggiare ‘125 anni di Motorsport’: un anniversario che ci riporta al 1894, ...

Motori : Bolaffi Aste torna in pista - 54 meravigliose auto storiche saranno bandite all’asta [GALLERY] : Bolaffi Aste torna in pista con una meravigliosa collezione di 54 auto storiche provenienti da tutto il mondo, le vetture saranno bandite il 24 maggio La Famosa casa d’Aste Bolaffi, torna sulla pista di Linate (MI) con una collezione unica di 54 auto storiche tra utilitarie, berline, coupé, sportive e mezzi da lavoro, la collezione che sarà messa all’asta il 24 di maggio riserva interessanti ...

Motori – Porsche Cayenne S Coupé : da 0 a 100 in 5 secondi e un prezzo da capogiro [FOTO] : La casa di Stoccarda va ad ampliare le varianti del nuovissimo SUV Porsche Cayenne Coupé. L’esorbitante prezzo lo renderà, ovviamente, accessibile solo a pochi fortunati La nuova Porsche Cayenne S Coupé è finalmente disponibile all’ordine e arriverà presso i concessionari già dalla fine di luglio. Il motore V6 da 2,9 litri con doppio turbocompressore e potenza di 440 CV è il cuore della nuova Porsche Cayenne S Coupé. Il ...

Motori – Tra tanti SUV perché scegliere il nuovo Suzuki Vitara? Caratteristiche e prezzo del 4X4 giapponese [FOTO] : Suzuki Vitara alza l’asticella della categoria con un mix unico di stile, prestazioni e versatilità, che tutti potranno scoprire durante l’apertura straordinaria dei Concessionari in calendario sabato 18 e domenica 19 La linea sportiva ed elegante, una gamma di Motori BOOSTERJET ad alta efficienza, l’eventuale trazione integrale 4×4 ALLGRIP Select e un equipaggiamento che include tutti i principali sistemi di guida semi-autonoma: ...

Motori – Volkswagen alla ricerca di un riscatto dal Dieselgate : le elettriche non bastano : Post-Dieselgate, il Gruppo Volkswagen avvia negoziati concreti per un nuovo impianto multibrand in Europa, investimenti per poco meno di un miliardo di Euro per la costruzione di uno stabilimento per la produzione di celle batteria in Bassa Sassonia Per scrollarsi di dosso la cattiva immagina che si è abbattuta sul gruppo tedesco a causa del famosissimo ‘Dieselgate’, a quanto pare, la produzione di auto elettriche non basta. Il ...

Motori – 10 cose che forse non sapete sulla nuova Volkswagen Arteon [FOTO] : 10 cose che forse non sapete sulla nuova Volkswagen Arteon, la berlina-coupé a 5 porte al vertice della gamma del casa tedesca Quando il gruppo tedesco ha presentato la Volkswagen Arteon 2019 al Chicago Auto Show, due berline fastback, una rossa e una gialla, ruotavano sul palco, e sebbene l’iconico logo VW adornasse sia i bauli che i cofani, le vetture erano diverse da qualsiasi altro veicolo Volkswagen avesse mai visto. Con ...

Motori - Blancpain GT Series Endurance Cup Monza 2019 : trionfo della Porsche 911 GT3 R sotto il diluvio : Nel primo round delle Blancpain GT Series Endurance Cup, andato in scena sul circuito dell’Autodromo Nazionale di Monza, in una giornata a dir poco uggiosa e dopo tre ore di battaglia, ad aggiudicarsi la gara è stato l’equipaggio di Bachler-Rizzoli-Ashkanani sulla Porsche 911 GT3 R del Team Dinamic Motorsport, che ha preceduto di 15″ Caldarelli-Mapelli-Lind sulla Lamborghini Huracan del Team Orange 1 FFF Rancing, e di 17″ ...

Mega Weekend #SkyMotori con F1 Cina - MotoGP Americhe - SuperBike Olanda : In arrivo su Sky Sport il primo Mega Weekend di motori della stagione 2019: da domani a domenica 14 aprile, 4 giorni di Formula 1, MotoGP e SuperBike per oltre 50 ore di diretta sui canali dedicati Sky Sport F1 (canale 207), Sky Sport MotoGP (canale 208). Su Sky Sport Uno (canale 201), inoltre, sarà possibile seguire il millesimo GP di F1 in Cina e la World SuperBike in Olanda. Appuntamento domani con le conferenze stampa dei piloti di ...

Lautaro scalda i Motori. Inter - adesso che cosa fai con Icardi? : Lautaro torna in pista. Il numero 10 dell'Inter, fuori per infortunio dalla pausa per le nazionali, si candida per rientrare domenica sera a Frosinone. Il Toro, insieme all'altro ex infortunato De ...

Audi - la gamma SUV si aggiorna : ecco tutti i nuovi Motori e i pacchetti : Tra le auto più amate degli italiani, i SUV di Audi, rappresentano quasi il 50% del totale delle vendite del marchio Gli Italiani amano i SUV. Una constatazione suffragata da una quota di mercato nel 2018 superiore al 35% e rafforzata dal 44% di mix raggiunto dalla gamma Q sul totale dell’immatricolato Audi. gamma Q che trova in Audi Q8 un vero e proprio paladino. Lo Sport SUV dei quattro anelli, a listino da luglio 2018, si è ...

Alfa Romeo Tonale : prezzo - foto e Motori. Le caratteristiche del Suv : Alfa Romeo Tonale: prezzo, foto e motori. Le caratteristiche del Suv caratteristiche Alfa Romeo Tonale L’azienda de “la meccanica delle emozioni” questo lo slogan che anima la casa automobilistica fondata a Milano nel 1910 ha cercato di tenere il più a lungo possibile nascosto il nuovo gioiello. Stiamo parlando della Alfa Romeo Tonale il primo Suv compatto della casa del biscione. Le caratteristiche della nuova Alfa Romeo Tonale Il ...