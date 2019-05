MotoGp | le rivelazioni di Rins | “tante le novità provate a Jerez | abbiamo trovato buone

sportfair

(Di giovedì 16 maggio 2019) Il pilota spagnolo ha parlato della prossima gara in Francia, sottolineando la propria soddisfazione per il livello raggiunto dalla Suzuki Grande avvio di stagione per Alex, il pilota spagnolo continua a stupire in sella alla sua Suzuki alzando l’asticella di settimana in settimana. Lapresse Ottenuto il primo successo in Texas, il rider iberico non ha nessuna voglia di fermarsi, continuando a martellare per rimanere nelle prime posizioni della classifica mondiale. Intervenuto in conferenza stampa,ha svelato le sue sensazioni in vista del Gp di Le Mans: “la prima parte della stagione è stata buona, dopo la gara diprovato tante cose tra cui il forcellone e il cucchiaio. E’ stato un test molto positivo,soluzioni non per questa gara ma più che altri per ciò che sperimenteremo più avanti. Chi vorrei come compagno in ...