Montreux Volley Masters | l’Italia stende senza patemi la Svizzera | le azzurre si

sportfair

(Di giovedì 16 maggio 2019) Una vittoria che tuttavia non garantisce la matematica certezza del passaggio del turno alla selezione tricolore, che dovranno attendere l’esito del match tra Thailandia e Turchia Prosegue sulla stessa linea tracciata ieri il percorso alper le, che dopo il successo contro la Turchia hanno superato anche le padrone di casa dellaper 3-1 (25-17, 25-16, 16-25, 25-13). Una vittoria che tuttavia non garantisce la matematica certezza del passaggio del turno alla selezione tricolore, che in virtù del set concesso alle svizzere dovrà aspettare la gara di questa sera (ore 21.15) tra Thailandia e Turchia, sperando in un risultato diverso dal 3-1 per le turche che metterebbe a rischio la qualificazione azzurra. In quel caso decisivo diventerà il quoziente set. Nella gara di oggi, con una formazione nuova rispetto all’incontro di ieri,...

Volleyball_it : Montreux Volley Masters: Azzurre in semifinale. 3-1 alla Svizzera - finallyaxxx : RT @ale_garotta: Seconda vittoria consecutiva per l’Italia ai Montreux Volley Masters: le azzurre superano per 3-1 la Svizzera (25-17, 25-1… - ale_garotta : Seconda vittoria consecutiva per l’Italia ai Montreux Volley Masters: le azzurre superano per 3-1 la Svizzera (25-1… -