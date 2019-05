Montalbano raddoppia e va in onda stasera 16 maggio con la replica di L’età del dubbio

optimaitalia

(Di giovedì 16 maggio 2019) Il Commissarioquesta settimana e dopo l'appuntamento del lunedì, torna anche, giovedì 16. Rai1 ripropone l'episodio inL'età del, andato inper la prima volta sulla rete ammiraglia il 4 aprile del 2011 e che raccolse, davanti al piccolo schermo, quasi 9 milioni e 300 mila telespettatori.In questo emozionante episodio, tratto dall'omonimo romanzo di Andrea Camilleri,ha diversi pensieri. Nei suoi sogni emergono i problemi che lo tormenteranno nei successivi episodi: l'idea della morte e la sua relazione con Livia. In questa sequenza onirica, il Commissario si trova ad indagare sulla sua stessa morte, mentre c'è chi approfitta del lutto per rifarsi una vita: proprio lei, l'amata fidanzata, che vede la sua occasione per fuggire da una relazione da cui non trovava via d'uscita. Salvo si sveglia dal suo incubo - forse il ...

OptiMagazine : #Montalbano raddoppia e va in onda stasera #16maggio con la replica di L'età del dubbio: promo e trama… -