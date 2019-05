Mille Miglia - La Freccia Rossa arriva a Roma

Motori – Mille Miglia 2019 : due italiane in testa alla classifica del secondo giorno : secondo giorno per la storica Mille Miglia. In testa alla classifica due italiane che, al tramonto, sono attese a Roma, esattamente alle 20:30, per la suggestiva passerella in Via Veneto giorno due per la Mille Miglia 2019, con la partenza all’alba da Cervia-Milano Marittima, città adriatica in cui si è conclusa nella serata di ieri la tappa d’esordio. In testa alla classifica, al momento, con 13833 punti, il duo composto da ...

Motori – Che disastro alla Mille Miglia! Incidente tra Ferrari : due esemplari del Cavallino da buttare - ferita una donna [FOTO] : Brutto scontro tra due Ferrari questa mattina alla Mille Miglia 2019. Una donna lievemente ferita, gravi danni invece per le supercar Un brutto episodio rischia di rovinare il clima della “Corsa più bella del mondo“. E’ successo questa mattina, mentre la carovana della Mille Miglia 2019 viaggiava in direzione Senigallia (Ancona), due Ferrari si sono scontrare per causa ancora in corso di accertamento. Non ancora chiare, ...

Incidente tra due Ferrari alla Mille Miglia! Auto distrutte nel campo - ferita una donna : Spettacolare Incidente stradale alla Mille Miglia nella provincia di Ancona. A scontrarsi due Ferrari, entrambe finite nel prato a bordo strada dopo lo schianto. Ancora da accertare con esattezza la dinamica del sinistro, che fortunatamente non avrebbe provocato feriti gravi. Una donna è stata portata per accertamenti in ospedale. Secondo una prima ricostruzione, le due lussuose Auto procedevano a velocità sostenuta quando, per cause ancora ...

Alfa Romeo Giulia - Per la Mille Miglia la Quadrifoglio è anche Ocra : Per celebrare il proprio legame con la Mille Miglia, l'Alfa Romeo ha svelato a Brescia una nuova livrea celebrativa della Giulia Quadrifoglio. L'esemplare esposto alla partenza della Freccia Rossa è caratterizzato da una finitura Ocra ispirata a una particolare colorazione che caratterizzò alcuni esemplari della Giulia originale negli anni sessanta e settanta.Con Giovinazzi. La livrea, presentata alla presenza di Antonio Giovinazzi, pilota del ...

Motori – Alla Mille Miglia 2019 - due speciali Volkswagen Maggiolino celebrano un pesante addio : Per omaggiare la fine della produzione del Maggiolino, Volkswagen ha voluto far rivivere la Mille Miglia a due Maggiolini d’epoca Ieri, lo straordinario contesto di Piazza della Vittoria a Brescia, che per l’occasione si trasforma in un museo automobilistico a cielo aperto, ha ospitato due esemplari di Volkswagen Maggiolino davvero speciali. Come si sa, la Mille Miglia non è un viaggio di piacere ma una vera gara, veloce e senza ...

Millemiglia 2019 : programma e passaggi a Milano - Roma e Brescia. I vip : Millemiglia 2019: programma e passaggi a Milano, Roma e Brescia. I vip È l’anno della 37esima rievocazione della Millemiglia; durerà dal 15 al 18 maggio sulla tradizionale direttrice che da Brescia porta alla Capitale e ritorno. Quattro le tappe previste su percorso di 1.808,49 chilometri: Brescia-Cervia/Milano Marittima, Cervia/Milano Marittima-Roma, Roma-Bologna, Bologna-Brescia. 430 vetture al via per la 37esima rievocazione Sono ...

Mille Miglia 2019 - La Freccia Rossa è partita da Brescia : Alle 14.30 è partita da Brescia la trentasettesima rievocazione della Mille Miglia. Dopo una mattinata dedicata al completamento delle punzonature in piazza della Vittoria e il pranzo dei partecipanti presso il Museo Mille Miglia, la carovana ha preso il via da viale Venezia.Tempi lunghi. Per vedere in viaggio la Freccia Rossa al completo bisognerà attendere le 17, quando sarà in movimento anche lultima delle vetture previste dallordine di ...

Mercedes-AMG - Una GT Coupé4 pop alla Mille Miglia - VIDEO : La Mercedes-Benz ha realizzato un esemplare unico della AMG GT Coupé4 in occasione della edizione 2019 della Mille Miglia. La Casa tedesca ha sviluppato la vettura in collaborazione con lo studio creativo Van Orton Design, sviluppando una livrea unica nel suo genere. Uno scatto può diventare un'opera d'arte. La vettura seguirà la corsa e sarà protagonista di un concorso dedicato al pubblico assiepato sulle strade del nostro paese: ...

Mille Miglia 2019 : le date - il percorso - il programma : La trentasettesima edizione della Freccia Rossa prende il via mercoledì 15 maggio. L’appuntamento per le vetture d’epoca e il pubblico di appassionati delle 1000 Miglia è come sempre in Piazza Vittoria a Brescia quando si svolge il “rito della punzonatura”, prima della partenza lungo Viale Venezia. Sono ben 430 le auto in gara quest’anno, con altrettanti equipaggi provenienti da 31 Paesi, di cui molti composti da celebrità di tutto il mondo. Il ...

Mille Miglia 2019 - Il percorso e tutte le informazioni FOTO GALLERY : Prenderà il via mercoledì 15 maggio la trentasettesima edizione della Mille Miglia, rievocazione del celebre appuntamento motoristico andato in scena 24 volte tra il 1927 e il 1957. Per loccasione, abbiamo raccolto nella nostra galleria di immagini tutte le informazioni utili per chi è interessato a seguire la corsa più bella del mondo che, seppur con qualche piccola variazione a favore di alcuni passaggi di lungolago, si articolerà nel consueto ...