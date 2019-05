Milano | rom e sinti sfilano in città | “Clima d’odio | siamo italiani e vogliamo tutele” E

“Saluto romano è reato - non è fatto di lieve entità” : la Cassazione conferma la condanna per gesto in Comune a Milano : Chi compie il saluto fascista, soprattutto durante un consiglio comunale, non merita sconti di pena perché non è un gesto di “lieve entità“. Con queste motivazioni la Corte di Cassazione ha confermato la condanna a un mese e 10 giorni di reclusione con pena sospesa per Gabriele Leccisi, avvocato milanese che durante la seduta dell’ 8 maggio 2013 dell’assemblea a Palazzo Marino in cui si discuteva di sicurezza e ...

Notte dei musei 2019 a Roma e Milano : prezzo - data e luoghi aperti : Notte dei musei 2019 a Roma e Milano: prezzo, data e luoghi aperti Sabato – 18 maggio 2019 – in occasione dell’undicesima Notte europea dei musei, si svolge contemporaneamente in 30 paesi europei, si pagherà soltanto un euro per visitare moltissimi luoghi d’arte e cultura al di fuori degli orari tradizionali. Milano: Pinacoteca di Brera e Gallerie d’Italia A Milano come l’anno scorso aderiscono all’iniziativa la Pinacoteca ...

Millemiglia 2019 : programma e passaggi a Milano - Roma e Brescia. I vip : Millemiglia 2019: programma e passaggi a Milano, Roma e Brescia. I vip È l’anno della 37esima rievocazione della Millemiglia; durerà dal 15 al 18 maggio sulla tradizionale direttrice che da Brescia porta alla Capitale e ritorno. Quattro le tappe previste su percorso di 1.808,49 chilometri: Brescia-Cervia/Milano Marittima, Cervia/Milano Marittima-Roma, Roma-Bologna, Bologna-Brescia. 430 vetture al via per la 37esima rievocazione Sono ...

Sciopero treni 17 maggio 2019 : Milano - Roma e Napoli. Gli orari garantiti : Sciopero treni 17 maggio 2019: Milano, Roma e Napoli. Gli orari garantiti Sciopero treni a livello nazionale (Piemonte escluso) previsto per venerdì 17 maggio 2019, indetto dal sindacato USB Lavoro Privato, che interesserà il personale del Gruppo FSI, Socc. NTV e Trenord. I pendolari dovranno quindi prestare molta attenzione in questo giorno, aggiornandosi sui siti delle varie compagnie ferroviarie (Ferrovie dello Stato, Italo NTV e ...

Annullati i concerti di Einar Ortiz a Roma e Milano - previsioni troppo ottimistiche portano al rimborso dei biglietti : Sono stati Annullati i concerti di Einar Ortiz in programma a Roma e a Milano a maggio. Il cantante si sarebbe dovuto esibire il 20 maggio al Largo Venue di Roma e il 22 maggio ai Magazzini Generali di Milano, location che forse avrebbe potuto riempire appena chiusa la scorsa edizione di Amici di Maria De Filippi. Perché invece organizzare due concerti a un anno dal talent show? Evidentemente si puntava sul recente Festival di Sanremo, che ha ...

In scena Strauss a Milano - Puccini a Venezia e Roma : La prossima settimana propone una ricca offerta di spettacoli teatrali, da "Aida" di Giuseppe Verdi a "Turandot" e "Tosca" di Giacomo Puccini. Il pubblico potra' godere di alcuni tra i piu' grandi capolavori dell'opera italiana e internazionale. Ecco gli spettacoli in programma dal 12 al 18 maggio 2019 nei principali palcoscenici italiani. TEATRO LA SCALA DI Milano "Arianna a Nasso" di Richard Strauss: il passo piu' ardito e riuscito della ...

Tangenti a Milano - buche a Roma? Gli scandali non colpiscono solo le grandi città : Non è prossimo solo il voto europeo, ma anche una consistente tornata di elezioni amministrative. Ed è in realtà in questa dimensione che si misura soprattutto l’affidabilità della politica, la sua reale propensione a essere al servizio degli elettori e la volontà di soddisfare i diritti fondamentali. Già il numero impressionante di sindaci e amministratori indagati dà una prima dimensione di quanto quella che potremmo chiamare “politica di ...

La rete proprietaria di Iliad arriva anche a Torino - dopo Milano - Roma e Bologna : Iliad attiva la propria rete proprietaria anche a Torino: dopo Roma, Milano e Bologna l'operatore continua i lavori di espansione della propria rete. L'articolo La rete proprietaria di Iliad arriva anche a Torino, dopo Milano, Roma e Bologna proviene da TuttoAndroid.

Casting per uno spot pubblicitario a Milano e uno spettacolo al Teatro San Raffaele a Roma : Casting aperti per un nuovo spot pubblicitario aziendale, da girarsi a Milano. Si cercano attori, attrici e comparse. Sono inoltre aperte le selezioni per la ricerca di attori e attrici per uno spettacolo teatrale diretto da Pino Cormani e che andrà in scena al Teatro San Raffaele di Roma. Uno spot pubblicitario Per realizzare un interessante spot pubblicitario di tipo aziendale sono in corso le selezioni per la ricerca di varie figure. Le ...

Stop Diesel 2022-2024 : novità Roma e Milano su blocco produzione - vendita - circolazione : Lo Stop ai veicoli Diesel in progetto per il biennio 2022-2024 è diventato nel corso degli ultimi mesi uno dei temi di discussione più interessanti ed è ormai fonte di dibattito tra gli automobilisti italiani. I nuovi piani urbani di mobilità sostenibile vengono presi in forte considerazione da molti governi locali in tutto il territorio nazionale e sono in particolare le città metropolitane, centri ad alta densità abitativa, quelle realtà ...

Il M5S Roma gioisce per la riapertura della fermata Spagna - ma la foto è della metro di Milano : Riaperta la stazione metro Spagna di Roma », scrive su Facebook il portavoce della sindaca della Capitale Virginia Raggi, Nello Angelucci. Fin qui tutto vero. Peccato per la piccola gaffe ad ...

Pallavolo – Matteo Piano a Roma con la maglia azzurra : “tornare in Nazionale grazie a Milano è importante” : Il centrale astigiano, Matteo Piano, è a Roma con la maglia azzurra per il primo collegiale in vista della VNL Vocazione azzurra: è quella disposizione d’animo che lega indissolubilmente il centrale della Revivre Axopower Milano Matteo Piano alla maglia della Nazionale italiana di Pallavolo. Dallo scorso 5 maggio fino al 10 il centrale astigiano è impegnato nel primo collegiale a Roma, presso il Centro di Preparazione Olimpica Giulio ...

Milano - la cena solidale di ‘Miscusi’ con 20 chef per finanziare la residenzialità leggera dei ragazzi con sindrome di down : Venti chef, sette dei quali stellati, e 8 camerieri con sindrome di down. Ospiti della cena – organizzata da Miscusi, primo brand italiano di sola pasta, e da Solidart, associazione specializzata nell’organizzazzione di eventi no proifit – sono state oltre 200 persone che hanno deciso di finanziare l’associazione Il Balzo, che gestisce un temporary restaurant nel capoluogo lombardo gestito dai ragazzi protagonisti tra i tavoli ...