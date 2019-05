Milano | MM | arte sboccia negli impianti idrici con Festival Depuratori

Milano Leonardo 500. Riparte a Palazzo Reale il ciclo Conversazioni d’arte : Riparte oggi, 16 maggio, a Palazzo Reale “Conversazioni d’arte”, il ciclo di sei incontri promosso dal Comune di Milano e

Milano Arch Week : da martedì 21 maggio : Una settimana di incontri, seminari e dibattiti pubblici sul tema dell'Architettura, che vedrà protagoniste le principali firme internazionali

L’arte trasformista di Liu Bolin arriva a Milano : C’è chi usa la pittura, chi la scultura, la fotografia, il video, i new media e chi il corpo, la performance, il mimetismo e il camouflage. Parliamo dell’artista trasformista per antonomasia: il camaleontico performer Liu Bolin, diventato in pochi anni una vera celebrità popolare. L’arte del body painting è oggi piuttosto diffusa e un pò caricaturale ma nessuno è mai riuscito a raggiungere il livello ...

Parte il DNA World Tour dei Backstreet Boys - la scaletta del concerto a Milano : Il DNA World Tour dei Backstreet Boys è ufficialmente iniziato! L'11 maggio, la band ha dato vita al primo concerto in programma per il Tour mondiale della reunion, con un grande spettacolo a Lisbona. In attesa dell'unico concerto-evento sold out in programma in Italia, al Mediolanum Forum di Assago (Milano) mercoledì 15 maggio, siamo andati a curiosare tra i brani in scaletta che ovviamente non potevano che ripercorrere la discografia della ...

Food : alla Milano week oltre 120mila partecipanti in 7 giorni : Milano, 13 mag. (Labitalia) - oltre 120.000 partecipanti, con un incremento superiore al 20% rispet[...]

ADUNATA ALPINI 2019 A Milano/ Video - sfilata prosegue : 'partecipazione grandissima' : ALPINI a MILANO, prosegue la grande sfilata delle penne nere in occasione dell'ADUNATA nazionale, per le vie del centro cittadino: 'grande partecipazione'.

Da oggetto a soggetto : l’arte femminista in mostra a Milano : La stagione gloriosa del femminismo italiano raccontata da più di cento artiste: i loro lavori raccontano la messa in discussione e la reinvenzione continua del linguaggio. Leggi

Tra arte e digitale - tavola rotonda 'Family Health' il 14 a Milano : Roma, 10 mag., askanews, - 'Family Health: prevenzione, familiarità e stili di vita' è il titolo della tavola rotonda in programma a Milano martedì 14 maggio, dalle 10.30 alle 12.30, presso la Sala ...

Beach volley - campionato parte da Milano : "Per me è un ritorno a casa - ha spiegato Giorgetti - questo è anche il mio mondo e ho imparato tante cose che mi vengono utili per la mia attività. Il Beach volley piano piano si sta ritagliando il ...

A Milano è in mostra l'arte delle Filippine con 26 artisti contemporanei dal paese asiatico

Al via a Milano la decima edizione di Cibo a Regola d'arte 2019 : A tracciare le linee guida dell'avvenire dell'alimentazione e per discutere di innovazione, sostenibilità, economia, ricerca, ambiente e politica si alterneranno sul palco grandi chef, pizzaioli, ...

Tangenti Milano - così un cartello di 50 imprenditori si spartiva appalti : accordi - tradimenti e l’ombra della ‘ndrangheta : accordi, tradimenti, manovre e l’ombra della ‘ndrangheta. Non ci sono solo le corruzioni nell’ultima storia di Tangenti messa nero su bianco dalla Dda di Milano. A “inquinare” (o tentare di farlo) gli appalti c’era un vero e proprio cartello di imprenditori: una cinquantina in totale quelli sotto indagine da parte dei pm Antimafia guidati da Alessandra Dolci. Per l’accusa con patti di desistenza e ...

Tangenti Milano - Greco : “Valutiamo la posizione del governatore Fontana”. Le carte : “Voleva ricollocare il socio Marsico” : Per il momento Attilio Fontana è parte offesa ma la sua posizione potrebbe anche cambiare. Lo ha detto il procuratore capo di Milano, Francesco Greco, durante la conferenza stampa sulle 43 misure cautelari che hanno fatto tremare la Lombardia. Il governatore non è stato ancora interrogato. “Aspettavamo che venissero eseguire le misure cautelari ma sarà sentito prossimamente”, ha detto il capo dell’ufficio inquirente milanese. ...

Tangenti Milano - il prezzo di Tatarella : soldi - viaggi - auto e carte di credito. Il corruttore : ‘Questo preleva come un toro’ : Chiedeva, Pietro Tatarella. Chiedeva soldi senza farsi problemi a Daniele D’Alfonso, titolare della della Ecol-Service srl. Che pagava, senza batter ciglio. Troppo preziosa per lesinare sui compensi la figura del consigliere comunale di Forza Italia, che per i magistrati di Milano – titolari dell’inchiesta che ha portato in carcere 28 persone tra politici, amministratori e capi d’azienda – era a libro paga ...