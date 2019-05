Milano Leonardo 500 Riparte a Palazzo Reale il ciclo Conversazioni d’arte

Leonardo mai visto - a Milano ha riaperto la Sala delle Asse al Castello sforzesco : Dal 16 maggio 2019 al 12 gennaio 2020 sarà possibile ammirare, dopo un restauro durato sei anni, la Sala delle Asse al Castello sforzesco di Milano , straordinario luogo in cui Leonardo Da Vinci, su incarico di Ludovico il Moro, lavorò nel 1498 dopo aver terminato il Cenacolo. La decorazione della Sala venne scoperta durante un restauro avvenuto agli inizi del Novecento: una decorazione pittorica elaboratissima che rendeva le pareti e la volta un ...

LEONARDO DA VINCI/ Perché la Milano del futuro era già nella sua testa? : Per inoltrarsi in LEONARDO da VINCI, ci si deve liberare dal mito. E immergersi nei suoi "appunti". Come quelli che riguardano Milano