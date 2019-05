Milan | Borini crede nella squadra | “abbiamo calciatori da Champions”

Fiorentina-Milan - le formazioni ufficiali : Borini dal 1' : Fiorentina-Milan, le formazioni ufficiali – Continua il programma valido per il campionato di Serie A, in campo Fiorentina e Milan in una partita molto importante soprattutto per i rossoneri che si giocano le ultime chance di qualificazione in Champions League. Momento negativo per la squadra di Vincenzo Montella che ha intenzione di chiudere al meglio la stagione e poi programmare il futuro. Fiorentina-Milan, le formazioni ...

Ci pensano Suso e Borini. Il Milan passa col Bologna : faticaccia e Bakayo-caos : Il Milan crede ancora alla Champions League. Nonostante la vittoria dell'Atalanta in casa della Lazio e una settimana a dir poco complicata con tanto di ritiro punitivo, la squadra di Rino Gattuso con una prova di carattere supera il Bologna per 2-1 nel posticipo della 35/a giornata di Serie A e agg

Suso-Borini e il Milan va : 2-1 al Bologna e corsa Champions ancora aperta : Suso-Borini e il Milan va: 2-1 al Bologna e corsa Champions ancora aperta Il Milan passa con Suso e raddoppia con Borini. Poi trema dopo il gol di Destro ma porta a casa 3 punti preziosi. Espulsi ...

Milan-Bologna 2-1 - Suso e Borini in gol ma tiene banco la lite Gattuso-Bakayoko : Il Milan batte il Bologna nel posticipo della 35ª giornata, rientra in zona Europa ma non ritrova serenità. Vanno a segno con un gol per tempo Suso e Borini, ma a tenere banco è la lite animata, in ...

VIDEO Milan-Bologna 2-1 : Highlights - gol e sintesi. Suso e Borini fanno volare i rossoneri : Il Milan resta in corsa in chiave Champions League: tanta sofferenza, ancora molto nervosismo, ma arriva la vittoria nel posticipo della 35ma giornata del campionato di Serie A. Successo per 2-1 sul Bologna: Suso e Fabio Borini lanciano i rossoneri di Gattuso, poi arriva il gol di Mattia Destro che accorcia le distanze. Andiamo a rivivere l’incontro con il VIDEO dei gol e degli Highlights del match. Highlights Milan-Bologna 2-1 Ecco, per ...

Milan - discorso di Gazidis alla squadra... tradotto da Reina e Borini : Ivan Gazidis , presente oggi a Milanello, si è approcciato alla squadra con un discorso motivazionale dopo la sconfitta per 2-0 contro il Torino. Lo riporta Sky Sport , che sottolinea che il discorso, in inglese, è stato tradotto in italiano agli altri compagni da Borini e Pepe Reina.

Milan : Gazidis - discorso alla squadra tradotto da Borini e Reina : Ivan Gazidis, ds rossonero, ha incontrato la squadra. La sua presenza a Milanello, assieme a quella di Leonardo e Maldini, è ormai una costante che testimonia la vicinanza della dirigenza alla squadra.

Parma-Milan - le formazioni ufficiali : Conti dal primo minuto - c’è Borini : Parma-Milan, formazioni ufficiali – primo anticipo della 33^ giornata di Serie A, “l’antipasto” delle 12.30 si gioca al Tardini di Parma e vede affrontarsi i ducali e il Milan di Rino Gattuso, desideroso di far punti per allontanare le concorrenti alla rincorsa Champions League, tutte col fiato sul collo. Non sarà compito semplice, i ragazzi di D’Aversa hanno infatti sei punti in più dal terzultimo posto, in ...

Formazioni Milan-Lazio : Gattuso conferma Borini - Inzaghi si affida a Correa : Partita fondamentale questa sera, alle ore 20.30 a San Siro, tra Milan e Lazio. Le due squadre andranno alla caccia dei tre punti per proseguire la loro corsa verso la Champions. Al momento, i rossoneri si trovano al quarto posto con un vantaggio di tre punti sui biancocelesti, che però hanno una partita in meno. Le due squadre non sono reduci da un momento brillantissimo: il Milan ha conquistato un solo punto nelle ultime partite; la Lazio un ...

Juventus-Milan diretta live - le formazioni ufficiali : gioca Borini - c’è Dybala : Juventus-Milan, diretta live – Si gioca un’ importantissima sfida all’Allianz Stadium. Bianconeri per continuare la corsa scudetto, rossoneri per la Champions. Le scelte ufficiali dei due tecnici. JUVENTUS (4-3-3): Szczesny; De Sciglio, Bonucci, Rugani; Spinazzola, Bentancur, Emre Can, Alex Sandro; Bernardeschi; Dybala, Mandzukic. MILAN (4-3-3): Reina; Calabria, Musacchio, Romagnoli, Rodriguez; Kessié, Bakayoko, ...