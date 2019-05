Migliorano alla grande Huawei P30 e P30 Pro con l’aggiornamento di maggio giunto in Cina

optimaitalia

(Di giovedì 16 maggio 2019) Stanno venendoluce alcune considerazioni molto interessanti per quanto riguarda i variP30 e P30 Pro, considerando il fatto che in tanti anche qui in Italia non vedono l'ora di ottimizzare l'aggiornamento con EMUI 9.1. Dopo aver preso in esame più da vicino il confronto tra il top di gamma e l'ultimo competitor Android arrivato sul mercato, vale a dire OnePlus 7 Pro (trovate quiri dettagli in merito), oggi 16occorre prendere atto del nuovo pacchetto software che i due dispositivi toccheranno con mano anche qui in Europa a stretto giro.Secondo quanto riportato da una fonte attendibile comeCentral, infatti, per entrambi gli smartphone si sta aprendo la porta per un nuovo firmware, con ogni probabilità quello diche migliorerà gli standard di sicurezza. Il suo peso dovrebbe essere superiore ai 300 MB e, secondo quanto raccolto fino a questo ...

