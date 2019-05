Meteo | Maggio da record in Corsica | rare nevicate e freddo anomalo FOTO

Meteo - le previsioni di venerdì 17 maggio : Meteo, le previsioni di venerdì 17 maggio Maltempo senza sosta anche nei prossimi giorni con l’arrivo di una nuova perturbazione che si affaccerà al Nord già nella giornata di venerdì. L’Italia rimarrà intrappolata dall’instabilità: nel weekend si prevedono piogge, temporali e altra neve in montagna ...

Meteo da brividi al Sud : temporali - pioggia - neve e freddo record per Maggio [LIVE] : Meteo estremo oggi al Sud: è Giovedì 16 Maggio, ma sembra di essere a Gennaio. In pieno giorno abbiamo appena +14°C a Napoli, +12°C a Palermo, Catania, Messina e Reggio Calabria: valori mai visti nelle ore diurne di metà Maggio! E’ tornato l’inverno con nevicate sui rilievi appenninici oltre i 1.300/1.400 metri di altitudine. In mattinata forti temporali hanno colpito la Sicilia con punte di 35mm tra Catania e Messina. I temporali ...

Meteo - è il 15 maggio più freddo degli ultimi 50 anni : A Roma 11 gradi di massima, non succedeva dagli anni Settanta. L'esperto: "Questo mese entrerà nella storia a livello termico"

Meteo - in Italia maggio più freddo dal 2004 : Nicola De Angelis Un maggio così l'Italia non l'aveva visto dal 2004: a Verona le temperature sono in picchiata e sono scese fino a 4 gradi mentre in Umbria sta nevicando. Un maggio pazzo che ha portato 5 cm di neve anche in un paese in Toscana "L'Italia è nella morsa del freddo" è una frase che si sente dire ad ogni bollettino Meteo invernale; questa volta invece stiamo parlando di maggio, e in questo 15esimo giorno del mese le ...

Meteo - Maggio pazzo : freddo record - in Corsica una nevicata mai vista [FOTO e VIDEO] : Neve nel mese di Maggio? Non è una sorpresa se il Maggio in questione è quello del 2019 che continua a stupire per freddo anomalo e fenomeni Meteo estremi nel Mediterraneo. Così mentre il Sud Italia si prepara a 36 ore di forte maltempo a causa di un ciclone freddo che porterà piogge torrenziali, grandine, alto rischio di tornado e temperature anomale per il periodo, la Corsica si è ritrovata coperta di neve sulle sue montagne, come mostrano le ...

Allerta Meteo - pesante avviso della protezione civile per Giovedì 16 Maggio al Sud : allarme arancione in Calabria : Allerta Meteo – Un’ampia area ciclonica centrata sull’Italia e alimentata da un nucleo freddo in discesa sull’area tirrenica determinerà condizioni di instabilità al Sud, in particolare su Calabria e Sicilia, con piogge, temporali, locali grandinate e venti forti. Sulla base delle previsioni disponibili, il Dipartimento della protezione civile d’intesa con le regioni coinvolte – alle quali spetta l’attivazione dei sistemi di protezione ...

Meteo - le previsioni di giovedì 16 maggio : in arrivo una nuova perturbazione : Il freddo e il maltempo si stanno spostando al Sud con piogge molto intense su Sicilia e Calabria. Una breve tregua è attesa venerdì e poi – per l'ennesimo fine settimana – è in arrivo una nuova perturbazione atlantica.

Meteo - l'estate esploderà a fine maggio : previsti fino a 40 gradi - colpa della bolla africana : Il maggio più freddo dal 1987 terminerà con un'ondata di caldo africano. Follie del Meteo, nell'era dei cambiamenti climatici. È ormai confermato che il...

La svolta Meteo : arriva il caldo rovente. A fine maggio esplode bolla africana : fino a 40° : Dall’inverno all’estate senza passare per la primavera. Quella che si prospetta è una impennata improvvisa delle temperature che a fine mese porterà un caldo inaspettato con picchi di 40 gradi specialmente sulla Sicilia.Continua a leggere

Meteo - temperature fino a 40° alla fine di maggio : il giorno in cui salutiamo il freddo anomalo : Tutto pronto per un "ribaltone-Meteo". È ormai confermato che il primo caldo estivo arriverà nella parte finale del mese, con tanto sole e temperature fino a 40°C. C’è ancora da aspettare, però: le previsioni dei prossimi giorni registrano ancora persistenti condizioni di maltempo con piogge, tempor

Meteo - le previsioni di mercoledì 15 maggio : Ancora maltempo, con rovesci e temporali al Centrosud e neve sull'Appennino anche sotto i 1.500 metri. Qualche pioggia anche al Nord, anche se le condizioni migliorano. Restano basse le temperature, ben al di sotto della media del periodo.

Meteo sempre più pazzo - l'estate arriva a maggio : previsti 40 gradi : Pina Francone Dopo giorni freddi, i più freddi dal 1987 a questa parte, il mese di maggio ci concluderà nel nome del caldo africano Il Meteo è impazzito. Il cambiamento climatico è sempre più tangibile e, come ben sappiamo, non ci sono più le mezze stagioni, per utilizzare uno dei più classici cliché sul clima e sulla Meteorologia. E così dopo giorni freddi, i più freddi dal 1987 a oggi, il mese di maggio si concluderà nel nome del ...

Meteo - temporali in Sicilia : oggi 14 maggio : Pioggia e temporali sparsi oggi, 14 maggio, in Sicilia. Lo annuncia il Dipartimento della Protezione Civile