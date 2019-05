Meteo Italia | maltempo in arrivo nel week end con temporali | grandine e nubifragi

Meteo - Italia nella 'trappola' del maltempo : ancora freddo e temporali : Il mese di maggio continua ad essere anomalo dal punto di vista Meteorologico, con forti precipitazioni e temperature sotto...

Quando arriva il caldo in Italia : previsioni Meteo e temperature : Quando arriva il caldo in Italia: previsioni meteo e temperature Quando arriva il caldo? È una frase che ricorre spesso in queste ultime settimane. Infatti l’Italia sta vivendo un maggio abbastanza anomalo dal punto di vista delle temperature e del meteo. Al nord come al sud il clima è ancora rigido e sta piovendo con una certa insistenza. Quando arriva il caldo in Italia, metà maggio tardo-autunnale La speranza di riporre ...

Meteo : goccia fredda verso il sud Italia - crollo termico - temporali e grandinate a breve : La goccia fredda che stamattina ha attraversato il centro-nord, la Corsica e la Sardegna causando un vistoso calo termico, temporali e soprattutto nevicate sino a quote basse per il periodo (vedi le...

Meteo - in Italia maggio più freddo dal 2004 : Nicola De Angelis Un maggio così l'Italia non l'aveva visto dal 2004: a Verona le temperature sono in picchiata e sono scese fino a 4 gradi mentre in Umbria sta nevicando. Un maggio pazzo che ha portato 5 cm di neve anche in un paese in Toscana "L'Italia è nella morsa del freddo" è una frase che si sente dire ad ogni bollettino Meteo invernale; questa volta invece stiamo parlando di maggio, e in questo 15esimo giorno del mese le ...

Meteo - la maledizione del weekend : in arrivo pioggia e freddo. Ma non in tutta Italia : La primavera, come cantava Franco Battiato, tarda ad arrivare: e prosegue la cosiddetta 'maledizione del weekend', con il prossimo fine settimana che sarà rovinato ancora dal...

Meteo Roma - il maltempo flagella la Capitale e lo sport : diluvio sul Giro d’Italia - gli Internazionali di Tennis e la finale Atalanta-Lazio : Meteo Roma – Piove e fa freddo su Roma, con appena +9°C in pieno giorno: è una giornata tipicamente invernale, nonostante siamo ormai a metà maggio, ma quest’anno la Primavera non vuole proprio decollare. Sulla Capitale è una giornata di pioggia battente, che si intensificherà ancora nel pomeriggio soprattutto sul litorale dove si verificheranno intensi temporali con grandine e un ulteriore calo delle temperature. Meteo: è un ...

Giro d’Italia - allerta Meteo sulla 5ª tappa Frascati-Terracina : pioggia - freddo - temporali e forte vento contrario. Rischio “ventagli” nel finale : Il Giro d’Italia riparte oggi da Frascati dopo l’arrivo-shock di ieri con le cadute che hanno mandato il gruppo in frantumi, provocando seri problemi a molti corridori (alcuni dei quali non hanno neanche raggiunto il traguardo e si sono ritiratim addirittura Navarro è in terapia intensiva). Tra i “big”, guai per Tom Dumoulin e Domenico Pozzovivo che comuqnue oggi ripartiranno per tentare di continuare la corsa rosa. Ma la ...

Giro d’Italia - lavori in corso a Pinerolo e al Lago Serrù ma c’è ancora troppa neve : “ce la faremo - Meteo permettendo” : Proseguono gli interventi delle Direzioni viabilità 1 e 2 della Città metropolitana di Torino per preparare le strade provinciali in vista della tappa del Giro d’Italia da Pinerolo a Ceresole Reale di venerdì 24 maggio e della frazione Cuneo-Pinerolo del giorno precedente. La tappa che si concluderà al Lago Serrù, sulla strada provinciale 50 del Colle del Nivolet, prevede anche il transito al Colle del Lys e al Pian del Lupo. Sono proseguite nei ...

Allerta Meteo - Estofex lancia l’allarme per il Sud Italia : forti piogge e vento - grandine di grandi dimensioni e rischio tornado : Allerta Meteo – Il maltempo continua a tenere stretta la sua morsa sull’Italia e dopo le piogge torrenziali che da diversi giorni colpiscono il Centro, i fenomeni si estendono anche al Sud. Ed Estofex (European Storm Forecast Experiment) ha lanciato un’Allerta proprio per le regioni meridionali dell’Italia. Livello di Allerta 1 per la Sicilia, il Sud Italia e le aree circostanti principalmente per forti raffiche di vento, isolata grandine di ...

Giro d’Italia 2019 - le previsioni Meteo della tappa di oggi Frascati-Terracina : attesa tanta pioggia : Pioggia e vento continuano a caratterizzare la prima settimana del Giro d’Italia 2019. Nella giornata di ieri la presenza di rovesci nella parte finale ha reso scivoloso l’asfalto provocando una clamorosa caduta nel gruppo principale che è costata carissimo a Tom Dumoulin, ma ha fatto perdere terreno anche a Vincenzo Nibali e Simon Yates. La speranza di una tappa più tranquilla quest’oggi dovrebbe essere purtroppo delusa ...

Tendenza del Meteo nel week end - ancora pioggia neve e freddo sull'Italia : Roma - I nuclei di aria fredda provenienti dalle latitudini nord europee che negli ultimi giorni stanno prendendo di mira il Mediterraneo centrale e l'Italia cambieranno obiettivo dalla seconda parte della settimana e prediligeranno gli stati occidentali del Continente. La depressione che fino a giovedì segnerà quasi il passo sulle nostre regioni meridionali, alimentata dalle discese fredda dal Nord Europa, è destinata quindi ...

Meteo : "goccia fredda" tipica invernale verso l'Italia - occhio a nevicate e gragnolate : Non c'è un attimo di tregua per l'Italia dove si è sviluppata una vera e propria "lacuna barica", ovvero un'area a bassa pressione letteralmente immobilizzata che richiama verso di se aria fresca...

Meteo - il maltempo continua a flagellare l’Italia : piogge no-stop per tutta la settimana - nuova allerta per il weekend [MAPPE] : Meteo – Il maltempo continua a flagellare l’Italia: le piogge torrenziali che da tre giorni interessano le Regioni Adriatiche si sono estese oggi da Romagna e Marche (dove oggi, in molte località, le scuole sono rimaste chiuse a causa dell’alluvione di ieri) ad Abruzzo e Molise, dove si stanno verificando pesanti criticità per esondazioni e straripamenti di numerosi corsi d’acqua. Fa molto freddo, come in pieno inverno, ...

Meteo Italia : arriva il caldo africano. Dal gelo alle temperature roventi : Meteo maggio, l’inverno diventa estate. Sono previste importanti novità nelle prossime settimane: se la primavera è la grande assente, viene ora confermato il primo “boom estivo nella parte finale del mese con tanto sole e temperature fino a 40°C” fa sapere il team del sito ‘ILMeteo.it’. “Un’alta pressione di origine africana sta infiammando tutta la Penisola Iberica spingendosi con le propaggini più ...