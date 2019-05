Melissa Satta infiamma Cannes con il suo spacco super hot

Cannes 2019 - Melissa Satta manda in delirio i paparazzi - : Fonte foto: GettyCannes 2019, Melissa Satta manda in delirio i paparazzi al suo look super hot 1Sezione: SpettacoliMelissa Satta seduce Cannes sfilando sul red carpet del film “Les Miserables” in uno sfavillante abito verde di Etro dalla profonda scollatura a cuore e un vertiginoso spacco laterale che lascia scoperte le sue gambe toniche e scolpite fino all’altezza dei glutei. Il suo look super hot manda in delirio la Croisette

Melissa Satta : "Ecco la verità su di me e su Boateng" : Questo è già un passo avanti per chi ha provato amore e ha messo al mondo il goal più bello come nostro figlio.' Attualmente a Dubai, Melissa Satta sta cercando di superare questo momento ...

Melissa Satta - stoccata di Daniele Interrante al GF 16/ Lei resta in silenzio e... : Melissa Satta non risponde alla provocazione di Daniele Interrante lanciata durante la diretta del Grande Fratello 16: l'ex velina resta in silenzio e...

DANIELE INTERRANTE - STOCCATA A Melissa Satta AL GF 16/ 'Si nasconde nell'armadio?' : DANIELE INTERRANTE lancia una frecciatina in diretta a MELISSA SATTA al Grande Fratello 16: 'si nasconde nell'armadio?'. La reazione del web.

Piove ... ma lo shooting di Melissa Satta è bollente : Non sarà qualche goccia di pioggia a fermare Melissa Satta. E infatti eccola più bella che mai sulle spiagge della Sardegna, mentre si prepara a uno shooting bollente in costume. Certo il clima non è dei migliori, e sul bagnasciuga fa freddino… ma ci pensa l’ex velina a far salire la temperatura! Documenta accuratamente ogni fase di preparazione del servizio fotografico, dall’arrivo alla location al make up. Il meteo non è stato clemente e, tra ...

Melissa Satta in campo per una buona causa : che giocate della bella ex velina! [VIDEO] : Melissa Satta si conferma abilissima col pallone: l’ex velina in campo per una buona causa, che destrezza! Melissa Satta sempre più in forma: la bellissima ex velina, dopo aver confermato la rottura con Kevin Prince Boateng, ha ammesso di essere completamente concentrata su se stessa e sul figlio Maddox. La showgirl sarda, che si è regalata un viaggio al caldo, è stata protagonista nei giorni scorsi di un bellissimo evento ...

Melissa Satta ... mamma sexy in bikini col figlio Maddox : "Non è mai bello quando finisce un amore, ma oggi si siamo sereni", la relazione fra Melissa Satta e Kevin Boateng è finita, ma i due hanno superato gli inziali problemi anche per il bene di Maddox: “E’ già un passo avanti per chi ha provato amore e ha messo al mondo il gol più bello come nostro figlio”. La bella ex velina, sempre in grande forma, è stata fotografata da “Chi” mentre trascorre una giornata sulle spiagge di Dubai assieme al ...

Melissa Satta e Boateng - matrimonio al capolinea : "Oggi siamo in serenità" : Si è conclusa la storia d'amore fra Melissa Satta e il calciatore del Barcellona Kevin Prince Boateng. Ad annunciarlo è stata la stessa showgirl, che al settimanale Chi ha confermato i pettegolezzi circa la rottura col compagno sposato nel 2016. Dalla loro unione è nato nel 2014 Maddox, "il gol più bello", che potrà però continuare a contare sull'affetto di entrambi i genitori, nonostante la separazione: Con Boateng è finita. Non è mai ...

Ronaldo regala una maglia speciale a Maddox. E Melissa Satta ringrazia : 'Come rendere un bambino felice', così Melissa Satta ringrazia Cristiano Ronaldo e la Juventus per il regalo inatteso fatto a suo figlio, il piccolo Maddox Prince Boateng. L'ex velina mora di Striscia ...

Melissa Satta in vacanza con la famiglia di Boateng : “Nessuna dietrologia” : Melissa Satta in vacanza con la famiglia del suo ex: l’ex velina torna a parlare della fine della relazione con Boateng Melissa Satta e Boateng sono riusciti a mantenere i rapporti civili dopo la loro separazione. L’amore finito non ha portato loro a farsi la guerra e, diligentemente, hanno pensato solo al bene del piccolo […] L'articolo Melissa Satta in vacanza con la famiglia di Boateng: “Nessuna dietrologia” ...