Massimo Moratti “lancia” Conte sulla panchina dell’Inter

(Di giovedì 16 maggio 2019) Compie oggi 74 anni l’ex presidente dell’Inter. Intervenuto a Sportiva, dà il “benestare” al possibile approdo di Antonionerazzurra: “Non so giudicare ma potrebbe andare bene” ha detto. “Spero che Marotta – prosegue – con pazienza abbia la capacità di rimettere l’Inter su un piano più alto di quello attuale, seppur non sia facile. Suning e Zhang? Persone cortesi e gentili con me, abbiamo scambi di informazioni ma nulla di più. Zhang sta facendo uno sforzo notevole per portare avanti il progetto. L’Inter del triplete è il ricordo più piacevole, ma ci sono stati anche altri anni meravigliosi che fanno parte di un’avventura bellissima. Non mi manca il calcio, forse mi manca l’abitudine di stare in mezzo alla gente, mi piace seguire l’Inter da tifoso e sportivo. ...

