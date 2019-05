Marcos Acuña | il nuovo nome accostato al mercato del Napoli

ilnapolista

(Di giovedì 16 maggio 2019) “Napoles segue” titola in prima pagina il quotidiano portoghese O Jogo., argentino, esterno sinistro basso in forza allo Sporting Lisbona sarebbe tra le possibili scelte delper la difesa della prossima stagione. 27 anni, esterno sinistro che può giocare sia in difesa che più avanzato ed è la soluzione più economica rispetto a Grimaldo del Benfica, ritenuto troppo caro dai partenopei.Javiernasce il 28 ottobre 1991 in Argentina, a Zapala, città della Patagonia con poco più di 35mila abitanti. Fin da giovane si trasferisce in un barrio di Buenos Aires per giocare nel Ferro Carril Oeste. Qui rimane tre stagioni, in cui incamera 117 presenze e 5 gol. Poi, il 18 luglio 2014, passa al Racing de Avellaneda (storico club della provincia di Buenos Aires con in bacheca 17 campionati, 12 coppe nazionali e 7 titoli internazionali) per 450mila ...

