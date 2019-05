Maltempo Sicilia | detriti sulla carreggiata | SS185 provvisoriamente chiusa

Maltempo Sicilia : violento temporale su Catania - interventi dei pompieri : Per causa del violento temporale che si e’ abbattuto su Catania i vigili del fuoco hanno eseguito oltre 20 interventi di soccorso. In particolare per allagamenti di garage e cantinati, strade allagate, persone bloccate in auto in panne e distacco di intonaci dovuti ad infiltrazioni d’acqua. Una decina gli interventi ancora in corso. I comuni maggiormente interessati sono: Adrano, Mascalucia, Biancavilla e a Catania in particolare il ...

Maltempo : Coldiretti Sicilia - 'colpiti frutta - grano - vigneti - danni per oltre 100mila euro' : Palermo, 16 mag. (AdnKronos) - frutta, grano, vigneti. La Coldiretti Sicilia procede alla conta dei danni causati dall'ondata di Maltempo fuori stagione che in questi giorni ha colpito l'isola. "Centinaia di chili di nespole spaccate e ancora non maturate a causa della pioggia e delle basse temperat

Sicilia colpita da freddo e Maltempo : temporali tra Catania e Siracusa - tanta neve sull'Etna : Come ampiamente previsto l'estremo sud è ripiombato nel tardo autunno quando teoricamente tra poco meno di 15 giorni inizierà l'estate meteorologica. Insomma un maggio davvero pazzerello per quanto...

Maltempo Sicilia : pioggia e vento forte nel Ragusano : Ondata di Maltempo nelle scorse ore in Sicilia: particolarmente colpita la provincia di Ragusa, con piogge intense e forti raffiche di vento nel Modicano, dove si sono registrati ingenti danni. A Vittoria registrati diversi allagamenti: numerosi gli interventi dei vigili del fuoco. L'articolo Maltempo Sicilia: pioggia e vento forte nel Ragusano sembra essere il primo su Meteo Web.

Maltempo in Sicilia : temporali e allagamenti nel ragusano : Un vasto fronte perturbato ha attraversato come da previsione la Sicilia nelle ultime ore, procedendo da ovest verso est e apportando intensi rovesci, frequenti fulminazioni e locali...

Sicilia : Coldiretti - ' per Maltempo persi 12 mila ettari terreno grano' : Palermo, 15 mag. (AdnKronos) - "Negli ultimi 5 anni in Sicilia la superficie seminata a grano duro è rimasta costante a differenza del quinquennio precedente in cui si assisteva ad un crollo continuo. Il terreno seminato si attesta infatti su circa 285 mila ettari, ma nel 2018 si è registrata la per

Maltempo in arrivo sulla Sicilia : piogge e temporali anche intensi dalla notte : Un nucleo di aria fredda e instabile sta determinando anche oggi condizioni di instabilità diffusa sull'Italia. La Sicilia è attualmente interessata da molte nubi ma precipitazioni scarse. Qualche...

Maltempo - forti temporali in Sicilia : spettacolare “funnel cloud” a Capo d’Orlando [FOTO] : Il Maltempo che continua ad imperversare sull’Italia centro/meridionale assume connotati particolarmente estremi in queste ore nella Sicilia tirrenica, in provincia di Messina, dove abbiamo avuto in mattinata forti temporali e al largo di Capo d’Orlando s’è formata una spettacolare “funnel cloud”, nube conica preludio di un tornado. I temporali più intensi stanno colpendo le isole Eolie (a Lipari sono caduti 32mm di ...

Maltempo : oggi allerta gialla in Sicilia : Palermo, 14 mag. (AdnKronos) - La Protezione Civile Regionale Siciliana ha diffuso un avviso con livello di allerta meteo giallo, fino alla mezzanotte di oggi.

Allerta Maltempo per oggi 12 maggio in Sicilia : Allerta gialla per maltempo oggi, domenica 12 maggio, in Sicilia. Lo annuncia il Dipartimento della Protezione Civile della Sicilia

Maltempo - in Veneto quasi 70 cm di neve. Disagi per vento in Sicilia - : Il vortice freddo che ha travolto l'Italia nel weekend si sposta progressivamente verso Sud. Le Eolie sono rimaste isolate per le forti raffiche. Migliora in Emilia Romagna ma resta l'allerta per le ...

