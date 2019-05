Maltempo : Confagricoltura Venezia - ritardi nella semina - nuove perdite per produzioni mais (2) : (AdnKronos) - Primavera piovosa, ritardi della semina di mais e soia e fenomeni di asfissia delle pianticelle nei campi. “Le colture che vanno semina te a primavera sono soia e mais – precisa Sergio Magoga, vice direttore Confagricoltura Venezia . - I pochi agricoltori che avevano semina to il mais tra

Maltempo : Confagricoltura Verona - danni dalla grandine ai vigneti del Basso lago : Verona , 6 mag. (AdnKronos) - Un’altra botta per gli agricoltori veronesi, flagellati nel giro di una settimana da due grandinate assolutamente anomale per la stagione primaverile. A essere colpite ieri sono state soprattutto le colture del Basso lago , ma danni a macchia di leopardo si registrano in

Maltempo Toscana - Confagricoltura : allarme gelo - “si temono danni irreparabili” : allarme gelo in Toscana: dopo le nevicate a bassa quota di ieri, l’attenzione è rivolta alle temperature delle prossime ore. “Se stanotte la colonnina di mercurio scenderà di nuovo sotto lo zero, sarà un disastro“, spiega Francesco Miari Fulcis, presidente di Confagricoltura Toscana. “Se la perturbazione di origine artica nelle ore notturne non ci darà una tregua, tutte le nostre coltivazioni saranno danneggiate in ...