Maltempo Brindisi | coppia di anziani sommersi dall’acqua nel sottopasso | salvi

(Di giovedì 16 maggio 2019) Unadibloccata nel, sommersa dall’acqua di un forte temporale che era arrivata fino all’altezza ai finestrini della loro automobile, è stata salvata nel primo pomeriggio di oggi dai carabinieri a San Pietro Vernotico, in provincia di. La pattuglia della Stazione, avvisata dalla centrale operativa del Comando provinciale, a sua volta attivata da una segnalazione di un cittadino, è intervenuta sul posto, constatando che i due, una donna 74enne e il marito 80enne, scesi dalla vettura, una Mercedes 190, non erano in grado di procedere a piedi in quantooltre la cintola dall’acqua che si era raccolta in brevissimo tempo nell’area delferroviario di via Lecce. I due, che non riuscivano assolutamente a muoversi, sono stati subito prelevati e caricati di peso sull’auto di servizio e accompagnati al ...

