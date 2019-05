Mafia | Scarantino è stanco | udienza depistaggio rinviata a domani

**Mafia : ex pentito Scarantino - 'La Barbera mi diceva che ero Buscetta junior'** : Caltanissetta, 16 mag. (AdnKronos) - Arnaldo La Barbera, l'ex capo della Squadra mobile di Palermo, che guidava il gruppo 'Falcone e Borsellino' "mi diceva sempre che io ero come Buscetta, mi chiamava 'Buscetta junior'. Mi davano lezioni di grammatica con i video di Buscetta, ma io non valevo un cap

Mafia : Fiammetta Borsellino - 'Perché non è stato fatto confronto Scarantino-Andriotta?' : Caltanissetta, 16 mag. (AdnKronos) - "Se fossero state applicate in maniera corretta le norme del codice di rito, tutto questo non sarebbe successo. Se fossero stati fatti i confronti tra Scarantino e gli altri falsi pentiti Candura e Andriotta tutto questo non sarebbe successo. Se si fosse verbaliz

Mafia : ex pentito Scarantino - 'decisi di collaborare perché stanco di essere picchiato' : Caltanissetta, 16 mag. (AdnKronos) - "Nel 1994 ho chiesto di collaborare con i magistrati perché non ne potevo più, mi hanno umiliato per mesi, mi facevano spogliare nudo e mi davano dei colpi nelle parti intime. Poi mi dicevano di guardare a terra e mi davano schiaffi in bocca. Mi davano calci con

Mafia : Fiammetta Borsellino - 'Scarantino? Inammissibile che sia successo' : Caltanissetta, 16 mag. (AdnKronos) - "Tutto questo non doveva succedere ed è Inammissibile che sia successo. Il fatto che ancora nel 2019 stiamo ancora parlando di Scarantino e che i pm sono qui, con la loro bella faccia, è semplicemente Inammissibile". E' la dura presa di posizione di Fiammetta Bor

Mafia : Fiammetta Borsellino - 'offensivo avere addebitato strage a uno come Scarantino' : Caltanissetta, 16 mag. (AdnKronos) - "E' offensivo avere addebitato a uno come Vincenzo Scarantino la strage in cui è morto mio padre, semplicemente offensivo. Da quello che emerge dalla sua deposizione non posso che dire che questo. Sono esterrefatta". Lo ha detto all'Adnkonos Fiammetta Borsellino,

Mafia : ex pentito Scarantino - 'Andriotta era una microspia umana - uno spione' : Caltanissetta, 16 mag. (AdnKronos) - Il falso pentito Francesco Andriotta "era una microspia umana, uno spione e uno sbirro". A dirlo in aula, proseguendo la sua deposizione in aula al processo sul depistaggio sulle indagini della strage di Via D'Amelio è l'ex pentito Vincenzo Scarantino. Francesco

Mafia : l'ex pentito Scarantino - 'Io colpevole di essere innocente' : Palermo, 16 mag. (AdnKronos) - "Io colpevole di essere innocente". Lo ripete più volte, in aula, durante la deposizione al processo per il depistaggio sulle indagini della strage di via D'Amelio, l'ex pentito Vincenzo Scarantino. l'ex picciotto della Guadagna di Palermo, che dopo avere deciso di col

Mafia : Scarantino - 'gridavo la mia innocenza in carcere ma non si cercava la verità' : Caltanissetta, 16 mag. (AdnKronos) - "Per anni ho gridato dal carcere la mia innocenza, ma non venivo creduto. Perché non si voleva cercare la verità". A parlare, nascosto dietro un paravento bianco, è Vincenzo Scarantino, l'ex pentito di Mafia che oggi è chiamato a deporre al processo per il presun

Mafia : depistaggio Borsellino - poliziotto 'Scarantino aggredì Bo per gelosia' : Palermo, 15 apr. (AdnKronos) - "Vincenzo Scarantino si lanciò contro il poliziotto Mario Bo che ha cercato di divincolarsi e ha ordinato agli altri due poliziotti presenti di mettergli le manette. A quel punto gli ha dato uno schiaffo". A riferirlo in aula è l'ex capo della squadra mobile di Imperia

Mafia : depistaggio Borsellino - poliziotta 'Scarantino insofferente a vigilanza' : Palermo, 15 apr. (AdnKronos) - "Il collaboratore di giustizia Vincenzo Scarantino mal tollerava la vigilanza della Polizia, perché era geloso della moglie. Sentiva la vigilanza opprimente. Era insofferente alla vigilanza". Lo ha detto Francesca Peppicelli, l'ex vicedirigente della Squadra mobile di

Mafia : Contrada - 'io avrei subito dubitato di Scarantino' : Caltanissetta, 5 apr. (AdnKronos) - "Io avrei subito dubitato di Vincenzo Scarantino". Lo ha detto Bruno Contrada parlando con i giornalisti al Palazzo di giustizia di Caltanissetta dopo avere deposto a lungo al processo per il depistaggio sulle indagini della strage Borsellino. "Dopo mezz'ora di co

Mafia : giornalista Mediaset - 'Scarantino nel '95 mi disse di avere accusato degli innocenti' : Caltanissetta, 22 mar. (AdnKronos) - "Le persone che ho accusato sono tutte innocenti". E' il 26 luglio del 1995 e Vincenzo Scarantino, il superpentito della strage di Via D'Amelio, intervistato dal giornalista palermitano Angelo Mangano di Studio Aperto raccontò, per la prima volta, una versione di