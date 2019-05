Mafia | pm | ' per la prima volta presenza criminalità pugliese in Veneto'

Mafia - Sisto (Fi) : “Noi l’abbiamo combattuta più di tutti. M5s? Scomodano Falcone e Borsellino per toccare pancia Paese” : “Governo M5s-Lega? E’ una sciagura che purtroppo ci è capitata. Ce la dobbiamo tenere. C’era la peste di Atene nel “De rerum natura” di Lucrezio, c’era l’arca di Noè col diluvio universale, noi abbiamo questo governo. Ognuno ha le sue disgrazie. Speriamo che passi presto e che il sereno su questo Paese possa tornare”. Sono le parole del deputato di Forza Italia, Francesco Paolo Sisto, ospite de “L’Italia s’è desta”, su Radio Cusano Campus. Il ...

Mafia : Fiammetta Borsellino - 'Perché i tre imputati non parlano del depistaggio?' : Caltanisetta, 16 mag. (AdnKronos) - "Io non sento di dire niente ai tre imputati, forse sono loro che dovrebbero sentire l'esgenza di dire qualcosa e di fare delle dichiarazioni, anche spontanee...". Così, all'Adnkronos, Fiammetta Borsellino, la figlia minore del giudice Paolo Borsellino, a margine

Mafia : Fiammetta Borsellino - 'Perché non è stato fatto confronto Scarantino-Andriotta?' : Caltanissetta, 16 mag. (AdnKronos) - "Se fossero state applicate in maniera corretta le norme del codice di rito, tutto questo non sarebbe successo. Se fossero stati fatti i confronti tra Scarantino e gli altri falsi pentiti Candura e Andriotta tutto questo non sarebbe successo. Se si fosse verbaliz

Mafia : ex pentito Scarantino - 'decisi di collaborare perché stanco di essere picchiato' : Caltanissetta, 16 mag. (AdnKronos) - "Nel 1994 ho chiesto di collaborare con i magistrati perché non ne potevo più, mi hanno umiliato per mesi, mi facevano spogliare nudo e mi davano dei colpi nelle parti intime. Poi mi dicevano di guardare a terra e mi davano schiaffi in bocca. Mi davano calci con

Ponte Morandi - l’ombra della camorra sui lavori : interdizione antiMafia per una ditta : La Prefettura di Genova su indicazione della Direzione Investigativa antimafia ha notificato un'interdittiva antimafia alla Tecnodem Srl, società che si occupa di demolizioni di materiale ferroso e in cui opera Ferdinando Varlese, in passato protagonista di gravi reati e accusato di avere relazioni con clan della camorra.Continua a leggere

Raffaele Cantone : "Nello sblocca cantieri regole pericolose - rischio Mafia" : “Lo sblocca-cantieri ha vari aspetti problematici: semplifica gli affidamenti sotto i 200mila euro, che sono tantissimi negli enti locali, e questa è una norma pericolosa. Prevede eccessive deroghe ai commissari di governo”. Il presidente dell’Anac, Raffaele Cantone, non nasconde le sue preoccupazioni per il decreto che diciplina, tra l’altro i subappalti. E proprio su questo punto Cantone spiega, intervenendo a ...

Ponte di Genova - interdittiva antiMafia per una ditta : La direzione investigativa antimafia di Genova ha notificato un'interdittiva antimafia all'azienda napoletana Tecnodem Srl Unipersonale, una delle società sub-appaltatrici per la demolizione e la bonifica degli impianti tecnologici di ciò che resta del viadotto Morandi crollato lo scorso 14 agosto.La società, attiva nel settore della demolizione industriale di materiale ferroso, era stata inserito nella lista delle ditte sub-appaltatrici lo ...

Mafia - a Mezzojuso applausi al sindaco che dà del ‘farabutto’ a Giletti. E lui scende dal palco per chiedere spiegazioni : Tensione a Non è L’Arena (La7) durante la diretta della trasmissione nella piazza di Mezzojuso, il paese siciliano delle sorelle Napoli, che da 12 anni denunciano intimidazioni e minacce da parte della Mafia dei pascoli. Sul palco è presente anche il sindaco del Comune in provincia di Palermo, Salvatore Giardina, che accusa le donne di non pagare e di percepire pensioni e stipendi da 4500 euro al mese. Il pubblico in piazza difende il ...

PEPPINO IMPASTATO - UCCISO DALLA Mafia 41 ANNI FA/ La battaglia per verità e giustizia : PEPPINO IMPASTATO UCCISO DALLA MAFIA 41 ANNI fa, video. Chi era il militante di sinistra, la battaglia della famiglia per verità e giustizia.

Salvini : combattere droga per combattere Mafia - Stato spacciatore non esiste : Pesaro – “Lotta alla droga e’ lotta alla mafia. Lo dico agli amici del M5s che spero ritirino la proposta di legge che prevede lo Stato spacciatore di droga”. Cosi’ il ministro dell’Interno Matteo Salvini a Pesaro per un’iniziativa elettorale. Il capo del Viminale ha poi commentato l’operazione contro il clan dei Casamonica di oggi. “Un’operazione bellissima- conclude Salvini-. Anche ...

Roma - il procuratore Pignatone va in pensione : da Ciancimino a Mafia capitale. Per la successione è sfida a tre : Ultimo giorno di lavoro per Giuseppe Pignatone. Il procuratore capo di Roma ha compiuto 70 anni e va in pensione. Tredici i magistrati che hanno presentato domanda al Csm per sostituirlo con tre nomi in pole position: il procuratore capo di Palermo, Francesco Lo Voi, quello di Firenze, Giuseppe Caiazzo, e il procuratore generale di Firenze, Marcello Viola. Il quarto incomodo potrebbe essere Michele Prestipino, attuale aggiunto anche lui tra i ...

Pd : Sicilia - 9 maggio 'Notte bianca per Europa' contro populismi e Mafia : Palermo, 8 mag. (AdnKronos) - "Il 9 maggio sarà per noi il giorno della memoria e del futuro. Ricorderemo Peppino Impastato a Cinisi, a 41 anni dal suo assassinio, e poi, a Palermo, racconteremo la nostra idea di Europa dei popoli e contro i populismi". Così Valentina Falletta, coordinatrice del Pd

Salone del libro - Polacchi (editore Salvini) indagato per apologia di fascismo : “A sinistra c’è Mafia culturale” : Alla vigilia dell’inaugurazione del Salone del libro di Torino, Francesco Polacchi, fondatore di Altaforte Edizioni e coordinatore regionale lombardo di Casapound, non sembra essere pentito delle parole pronunciate durante la trasmissione radio “La Zanzara” nella quale si definiva “orgogliosamente fascista”. A Milano, insieme al leader Di Stefano, risponde ai cronisti che gli chiedono conto della frase con un sorriso: “E quindi?”. La Procura di ...

Bimbi uccisi dalla Mafia - la storia di Mariangela e di chi ha perso la vita ‘per sbaglio’ : L’8 maggio 1998 per i bambini della 3C della scuola di Oppido Mamertina, piccolo centro ai piedi dell’Aspromonte, in Calabria, è stato il giorno del dolore e dell’incredulità. Una compagna di classe, Mariangela Ansalone, 9 anni, è stata uccisa insieme a suo nonno, Giuseppe Bicchieri, 54 anni, perché i due passavano casualmente in automobile davanti a un negozio dove si era appena consumato un duplice omicidio, legato alla faida che in quegli ...