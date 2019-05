Mafia | Fiammetta Borsellino | ' Scarantino? Inammissibile che sia successo'

Mafia : Fiammetta Borsellino - 'offensivo avere addebitato strage a uno come Scarantino' : Caltanissetta, 16 mag. (AdnKronos) - "E' offensivo avere addebitato a uno come Vincenzo Scarantino la strage in cui è morto mio padre, semplicemente offensivo. Da quello che emerge dalla sua deposizione non posso che dire che questo. Sono esterrefatta". Lo ha detto all'Adnkonos Fiammetta Borsellino,