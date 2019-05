Mafia e droga | arresti tra Veneto e Puglia

Mafia e droga - blitz tra Veneto e Puglia : 9.40 blitz dei carabinieri, che hanno arrestato una ventina di persone tra Veneto e Puglia. Gli indagati sono accusati, a vario titolo, di associazione di tipo mafioso, e associazione finalizzata al traffico di stupefacenti e alle estorsioni. All'operazione, svoltasi nelle province di Verona e Bari, hanno partecipato centinaia di carabinieri supportati dai nuclei elicotteri di Bolzano e Bari, nonché da diverse unità cinofile. L'orrganizzazione ...

Mafia - fiumi di droga tra la Puglia e il Veneto : maxi blitz a Bari e Verona : Decine di arresti nei confronti di persone ritenute a vario titolo responsabili di associazione di tipo mafioso, associazione finalizzata o di sostanze stupefacenti tra la Puglia e il Veneto

Salvini : combattere droga per combattere Mafia - Stato spacciatore non esiste : Pesaro – “Lotta alla droga e’ lotta alla mafia. Lo dico agli amici del M5s che spero ritirino la proposta di legge che prevede lo Stato spacciatore di droga”. Cosi’ il ministro dell’Interno Matteo Salvini a Pesaro per un’iniziativa elettorale. Il capo del Viminale ha poi commentato l’operazione contro il clan dei Casamonica di oggi. “Un’operazione bellissima- conclude Salvini-. Anche ...

Cannabis - Salvini : “Chiusi primi 3 negozi”. Di Maio : “Bene - ma faccia lotta a Mafia”. E lui : “M5s ritiri proposta su droga libera” : “Da oggi comincia una guerra via per via, negozio per negozio, quartiere per quartiere, città per città. Gli spacciatori non li voglio, la droga fa male. Meglio un uovo sbattuto”. In conferenza stampa a Pesaro Matteo Salvini spinge sull’acceleratore sulla nuova battaglia scelta dalla Lega in vista delle elezioni europee: “Ringrazio le forze dell’ordine e la magistratura perché è in corso la chiusura di tre Cannabis shop a ...

Foggia - operazione anti-droga. Presi anche boss Mafia : Il blitz della polizia questa mattina sul Gargano. In totale sono 10 le misure cautelari per il traffico di stupefacenti tra Foggia, Manfredonia, Vieste, San Giovanni Rotondo e Francavilla al mare

Droga - in manette boss Mafia Gargano : 8.43 Polizia di Stato di Foggia e Bari, e Servizio centrale operativo (Sco) hanno arrestato 10 persone ritenute responsabili di associazione a deliquere finalizzata al traffico di Droga tra Foggia Manfredonia, Vieste,San Giovanni Rotondo, Pescara e Francavilla al Mare. Tra gli arrestati anche boss ed esponenti di primo piano della criminalità organizzata e mafiosa Garganica. Ulteriori dettagli dell'operazione saranno resi noti stamane in una ...

Droga e prostituzione : così la Mafia nigeriana copre e alimenta la criminalità italiana : Da Castel Volturno a Torino, passando per Palermo e Catania, ecco come i gruppi criminali africani controllano oggi le periferie di molte grandi città: la mafia nera è funzionale a quella bianca, svolge il lavoro sporco e pericoloso, crea allarme sociale, distrae le forze dell’ordine da appalti, corruzione e infiltrazione nell’economia legale.Continua a leggere

Mafia nigeriana : "Droga e prostituzione - il business nero" : Fabrizio Lotito, commissario, dirige la squadra anti tratta della polizia locale in Procura a Torino, realtà unica in Italia. Appena nominato consulente nella Commissione Bicamerale antiMafia come ...

Mafia - droga - il controllo dei servizi di guardiania e manifesti funebri : decapitato il clan 'Caracciolo-Montenegro' : ... in misura non inferiore al 20%,, imponendo " tra l'altro " servizi di guardianìa in occasione di pubblici spettacoli. servizi DI guardiania NELL'AMBITO DELLA FESTA DELLA BIRRA Le mani del clan, ...

Lecce - Mafia e droga - scacco al clan 'Caracciolo-Montenegro' : 14 arresti : Una maxi operazione condotta dalla Guardia di Finanza di Lecce e dallo Scico, ovvero il Servizio Centrale di investigazione sulla criminalità organizzata di Roma, ha smantellato questa mattina in provincia di Lecce, in una zona compresa tra lo stesso comune capoluogo salentino e le cittadine di Copertino e Leverano, un sodalizio criminale giudicato di stampo mafioso. Lo stesso era dedito allo spaccio di sostanze stupefacenti. Si tratterebbe, ...

Catania - droga e Mafia : 24 arresti : 10.34 La Polizia di Catania ha arrestato 24 presunti affiliati del clan mafioso Santapaola-Ercolano-gruppo di Picanello Le indagini, condotte dalla Squadra mobile e dal commissariato di Nesima,hanno individuato tre distinti gruppi mafiosi attivi nel controllo della più grande"piazza di spaccio" del capoluogo etneo,nel complesso di edilizia popolare del rione di San Giovanni Galermo, la cui particolare architettura, con gli anfratti e le ...

Droga : fiumi cocaina e marijuana all'ombra della Mafia - 24 arresti : Vasto blitz antiDroga a Catania. fiumi di cocaina e marijuana all'ombra della mafia. Ventiquattro persone sono state arrestate dalla polizia su richiesta della Procura della Repubblica. Sono ritenute responsabili, a vario titolo, dei reati di associazione per delinquere finalizzata al traffico e spaccio di sostanze stupefacenti, detenzione, con l'aggravante delle modalità mafiose e di avere agevolato l'organizzazione mafiosa ...

Mafia - estorsioni e droga : dieci arresti a Palermo. C’è anche un imprenditore : dieci persone arrestate con le accuse di associazione mafiosa, estorsione aggravata dal metodo mafioso e traffico di sostanze stupefacenti. L’ultima operazione contro Cosa nostra della squadra mobile di Palermo colpisce ol mandamento mafioso di San Lorenzo – Tommaso Natale. Le indagini sono state coordinate dalla Dda e si sono avvalse, tra l’altro, delle dichiarazioni di un collaboratore di giustizia. Numerose le estorsioni ai danni ...