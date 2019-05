Mafia | Corleone | sequestrati 1 | 5 mln di beni a famiglia Lo Bue

“La Mafia non si combatte andando a Corleone se poi hai Siri” Di Maio attacca Salvini : Nella giornata della liberazione, non mancano gli attacchi mediatici in politica. Di Maio attacca frontalmente Matteo Salvini giunto a Corleone “Il governo durerà, stupiremo con effetti speciali” assicura il ministro dell’Interno, Matteo Salvini, a Corleone per inaugurare il commissariato di polizia. “Viva le nostre forze dell’ordine – scrive su Twitter commentando il video dell’inaugurazione – ...

Salvini a Corleone : la Mafia non vince : "La mafia non vince. Ho fatto bene a venire a Corleone oggi,- dice Salvini- per liberare, nel giorno della Liberazione, territorio da etichetta infame

Salvini a Corleone festeggia «la liberazione dalla Mafia» : Dice di non volersi fare trascinare nella polemica e nelle divisioni sulla celebrazione del 25 aprile il ministro dell'Interno arrivando a Corleone per inaugurare il nuovo commissariato di polizia. '...

25 aprile - Buffagni (M5s) al corteo : “Il governo è presente. Chi va a Corleone capisca che esecutivo è lontano dalla Mafia” : “Il governo è presente. Spero che chi va a Corleone capisca che l’esecutivo non ha nulla a che fare con la mafia”. A dirlo, al corteo del 25 aprile a Milano, il sottosegretario Stefano Buffagni del M5s. Il riferimento è al viaggio di Matteo Salvini nella città siciliana nel giorno della celebrazione della Liberazione. L'articolo 25 aprile, Buffagni (M5s) al corteo: “Il governo è presente. Chi va a Corleone capisca che ...

Schiaffi al 25 aprile. Salvini lo ignora - va a Corleone perché "la vera Liberazione è dalla Mafia". Anche i ministri leghisti disertano la Festa : Divisi sul 25 aprile, distanti Anche sul significato della Festa più simbolica. Non ci sarà l'immagine del Governo gialloverde compatto alle celebrazioni per la Liberazione dall'occupazione del nazifascismo. I gialloverdi litigano Anche sul suo senso, con il Movimento 5 Stelle da una parte che ha annunciato la partecipazione al corteo (degli Ebrei) e il leader della Lega Matteo Salvini che sarà invece a Corleone ...

Caselli contro Salvini : "Andare a Corleone il 25 aprile è divisivo. La Mafia? Non si combatte con le foto" : ... la riflessione dell'ex giudice, che ha definito la mafia 'un sistema cancerogeno che attacca il nostro sistema, cerca di penetrare ovunque ci siano flussi di denaro, avvelenando l'economia legale e ...