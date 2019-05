Mafia | blitz carabinieri tra Veneto e Puglia | 19 arresti

liberoquotidiano

(Di giovedì 16 maggio 2019) Verona, 16 mag. (AdnKronos) - Sono 19 glieseguiti, nelle province di Verona e Bari, nell'ambito di una vasta operazione antidei, che ha visto coinvolti centinaia di militari con il supporto dei reparti territorialmente competenti, dei Nuclei Elicotteri di Bolzano e Bari no

matteosalvinimi : Mafia e droga, maxi blitz dei carabinieri tra Veneto e Puglia: grazie a Forze dell’Ordine e inquirenti! Nessuna pie… - NicolaMorra63 : Colpire il traffico di #droga, significa aggredir la #Mafia al cuore. Anche in #Veneto, anche in #Puglia, magistrat… - Agenzia_Ansa : Mafia e droga, blitz dei carabinieri tra Veneto e Puglia. Una ventina le ordinane, anche per estorsione #ANSA -