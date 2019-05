M5s revoca il simbolo al candidato sindaco di Cagliari per le frasi contro unioni civili

Il M5s revoca il simbolo al candidato sindaco di Cagliari per le sue frasi contro unioni civili e aborto : Il cardiochirurgo Alessandro Murenu è finito nella bufera sui social per alcuni post del passato in cui esprimeva vicinanza alle posizioni del congresso di Verona. Così non ci saranno candidati sindaci M5s a Cagliari.

Cagliari - M5s revoca il simbolo al suo candidato sindaco dopo frasi antiabortiste e contro unioni gay : L’ufficialità della sua candidatura a sindaco di Cagliari era arrivata appena due giorni fa, il 14 maggio. Oggi, a distanza di neanche 48 ore, il suo nome e la lista a lui collegata sono scomparsi dagli elenchi pubblicati sul sito del M5s per le elezioni amministrative del 2019. Ad oggi, quindi, Alessandro Murenu non compare più tra i candidati alla poltrona di primo cittadino del capoluogo sardo. Il mistero sulla sparizione è durato poco. ...

Consiglio dei Ministri : revocato l'incarico a Siri<br>Prevale la linea di Conte e del M5s : Aggiornamento ore 12:50 - Si è concluso il Consiglio dei Ministri di oggi, che circa due ore fa si è aperto direttamente dalle "varie ed eventuali" ossia con il caso Siri. Il Premier ha chiesto di affrontarlo subito e ha esposto i motivi per cui ha chiesto la revoca dell'incarico di sottosegretario al ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Durante la discussione la ministra leghista della Pubblica amministrazione ...

Siri revocato : dalla flat tax al salario minimo - Lega e M5s già divisi sulle priorità della nuova fase : L’uscita del sottosegretario segna il punto massimo della lacerazione dei rapporti tra gli alleati gialloverdi: anche se Luigi Di Maio e Matteo Salvini continuano a negare a parole il rischio di una crisi, mettono già sul tavolo tutti i dossier che potrebbero fungere da casus belliper la rottura dopo le elezioni europee del 26 maggio....

Siri non è più sottosegretario - Conte ha firmato la revoca. E il M5s : «Ora stop alle Autonomie» : ... l'indagine al presidente di Regione calabrese del Pd Oliviero per associazione a delinquere e corruzione, e ancora, l'inchiesta in Umbria, le condanne in Abruzzo e altro ci raccontano una politica ...

Giuseppe Conte - colpo di mano : 'Propongo la revoca di Siri. Cosa non devono fare Lega e M5s ora'. Caos? : ... 'Invito la Lega a non lasciarsi guidare da reazione corporative e il M5s a non approfittare di questa soluzione per cantare una vittoria politica '. Parole che lasciano intendere come, forse, non ci ...