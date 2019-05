M5s | D’Uva | “Iva su assorbenti? Non l’abbiamo abbassata per l’ambiente Si torni a

ilfattoquotidiano

(Di giovedì 16 maggio 2019) “Perché non abbiamo abbassato l’Iva sugli? Non c’era la copertura finanziaria in quel provvedimento. E, in più, noi siamo anche per l’ambiente, non siamo a favore degliusa e getta. Ci sono delle possibilità non inquinanti, come le coppette mestruali e i pannolini lavabili“. Sono le parole di Francesco D’Uva, capogruppo M5s alla Camera dei Deputati, nel corso di Omnibus (La7). Le dichiarazioni del parlamentare pentastellato hanno scatenato una ridda di polemiche sui social, ma anche il dissenso della conduttrice della trasmissione, Gaia Tortora, e dell’ex magistrato Antonio Di Pietro, che commenta: “Cambierei tema, dai”. Tortora invece obietta: “No, vabbè, ma ci fate tornare ai pannolini lavabili? Grazie“. “Poi non ci lamentiamo che l’inquinamento aumenta”, risponde, piccato, ...

