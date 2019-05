Lotito e D’Angelo fanno visita all’agente ferito negli scontri avvenuti prima della

calcioweb.eu

(Di giovedì 16 maggio 2019) Il presidenteLazio, Claudio, e Nicolò D’Angelo, attuale CapoSicurezza del club biancoceleste, hanno fattoal dirigente del XV Gruppo CassiaPolizia Locale di Roma Capitale, Ugo Esposito, rimastoieri durante glifinaleCoppa Italia. “Esprimendo vicinanza alla Polizia Locale e a tutte le forze dell’ordine impegnate nei servizi di sicurezza, i verticisocietà sportiva – informa una notaLazio – hanno ribadito la condanna di questi gesti criminali che nulla hanno a che vedere con lo spirito sportivo che anima i veri tifosi”. SEGUI CALCIOWEB PER LE ULTIME NOTIZIE IN TEMPO REALE Per le squadre –> Tutte le notizie sulla LazioL'articoloe D’Angeloall’agentefinale di Coppa Italia ...

pasqualinipatri : - laziopress : - uefachampionsIT : -