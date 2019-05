LIVE Taekwondo | Mondiali 2019 in DIRETTA | 16 maggio | Vito Dell’Aquila fuori agli ottavi!

LIVE Taekwondo - Mondiali 2019 in DIRETTA : 16 maggio - l’Italia cala l’asso Vito Dell’Aquila : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della seconda giornata di gare dei Mondiali 2019 di Taekwondo. Oggi ci attendono tanti altri combattimenti sui tatami di Manchester e vivremo il momento più importante di questa rassegna iridata per l’Italia, visto che in gara nei -54 kg ci sarà Vito Dell’Aquila, l’atleta di punta della Nazionale azzurra. Il 18enne pugliese cercherà di confermarsi tra i migliori del mondo dopo la medaglia di bronzo ...

LIVE Taekwondo - Mondiali 2019 in DIRETTA : 15 maggio - subito fuori Antonio Flecca e Sofia Zampetti. Maristella Smiraglia passa agli ottavi! : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della prima giornata dei Mondiali di Taekwondo 2019, in scena a Manchester, in Gran Bretagna, questa settimana. La rassegna iridata costituisce il più importante appuntamento stagionale nel calendario internazionale e vedrà in gara le stelle della disciplina. La posta in palio sarà decisamente elevata dato che la competizione rappresenta una tappa fondamentale per gli atleti nel percorso di qualificazione ...

