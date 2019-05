LIVE Nadal-Chardy | Internazionali d’Italia 2019 in DIRETTA | 1-0 | lo spagnolo vuole gli

LIVE Internazionali d’Italia 2019 in DIRETTA : Federer e Nadal in campo. Thiem-Verdasco - braccio di ferro tiratissimo. Osaka e Muguruza avanzano : Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE di una giornata che definire particolare è poco per gli Internazionali d’Italia 2019 di tennis. Sui campi del Foro Italico assisteremo ad uno spettacolo in due atti in cui gran parte degli attori sul palcoscenico di Roma saranno protagonisti di due match nello stesso giorno, visto che la pioggia caduta incessantemente ieri sulla Capitale ha portato ad questa vera e propria scorpacciata di ...

LIVE Nadal-Chardy - Internazionali d’Italia 2019 in DIRETTA : il maiorchino vuole spazzare via il francese : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Rafael Nadal-Jeremy Chardy, match valevole per il secondo turno degli Internazionali d’Italia 2019. La pioggia ha completamente rivoluzionato il programma del Foro Italico e oggi si assisterà ad un giovedì senza precedenti, con addirittura un doppio turno di partite per tanti giocatori. Tra questi punta ovviamente ad esserci Rafael Nadal, visto che il suo match con Chardy è stato rinviato nella ...

LIVE Internazionali d’Italia 2019 - 15 maggio in DIRETTA : scendono in campo Federer - Nadal ed i tre azzurri! : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della quarta giornata degli Internazionali d’Italia 2019. Sarà un mercoledì ricchissimo al Foro Italico, perchè scendono in campo tantissimi big sia in campo maschile che in quello femminile. E’ il grande giorno del ritorno al Foro Italico dopo tre anni di Roger Federer. Lo svizzero aprirà il programma sul campo Centrale contro il portoghese Joao Sousa in un match di secondo turno che sembra ...

LIVE Nadal-Tsitsipas - Semifinale Masters1000 Madrid in DIRETTA : l’emergente greco sfida il Re della terra rossa : Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE della seconda Semifinale del Masters 1000 di Madrid di tennis tra Rafael Nadal e Stefanos Tsitsipas. Sulla terra rossa della “Caja Magica” della capitale iberica un confronto generazionale tra un tennista che ha scritto la storia di questo sport e un altro che aspira ad essere un riferimento. Rafa viene dal convincente successo l’elvetico Stan Wawrinka nei quarti di finale. Un secco 6-1 ...

Tennis - Madrid LIVE : Nadal a rischio forfait : La prima big in campo era Sloane Stephens: la statunitense numero 8 del mondo ha battuto Viktoria Azarenka, Bie, 6-4 2-6 6-2. Nel pomeriggio Petra Kvitova, numero 2 del mondo e regina un anno fa, se ...

Arrivano i big a Barcellona. Nadal : 'Non sono al LIVEllo al quale vorrei stare' : L'anno scorso il greco cominciava il torneo da numero 68 del mondo, e coglieva cinque vittorie, inclusa quella su Thiem, per raggiungere la finale. A un anno e 60 posizioni di distanza il greco ...

LIVE Fognini-Nadal - Semifinale Masters1000 Montecarlo in DIRETTA : 6-4 6-2 - impresa leggendaria. Il ligure : “Ho rischiato tutto” : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Fabio Fognini-Rafael Nadal, seconda Semifinale del Masters 1000 di Montecarlo 2019. Una partita che tutto il mondo del tennis e dello sport italiano aspetta con grande trepidazione, perchè un tennista nostrano manca in finale nel Principato addirittura dal 1977, quando Corrado Barazzutti venne sconfitto da Bjorn Borg. Proprio quel Corrado Barazzutti che ora siede nell’angolo di Fabio Fognini, con ...

Fognini Nadal - il risultato della semifinale di Montecarlo in diretta LIVE : 1 nuovo post Fognini - Nadal 6-4, 2-0 - di Redazione SkySport24 LIVE Nuovi post: meno di un minuto fa 2° GAME. Gioco a zero di Fognini! Ora l'azzurro è più sicuro al servizio e sta entrando sotto ...

