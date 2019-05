LIVE Italia-Francia 1-1 | Semifinale Europei Under17 in DIRETTA | ennesima magia di

oasport

(Di giovedì 16 maggio 2019) Buonasera e benvenuti allatestuale dideglidi calcio: gli azzurri vogliono la seconda finale consecutivo, dopo aver perso lo scorso titolo ai rigori contro l’Olanda, la quale disputerà la secondaodierna con la Spagna. Quello che si prefigura traè uno degli scontri più belli che il calcio giovanile possa offrire al momento: da una parte i ragazzi di Carmine Nunziata che finora hanno saputo solo vincere, dall’altra i temibili Galletti, capaci di battere l’Olanda per 2-0 nei gironi e reduci da una gran partita nei quarti in cui hanno battuto la Repubblica Ceca per 6-1. Successi pesanti, però, sono arrivati anche tra le nostre fila: in particolare gli azzurri hanno demolito la fortissima Spagna per 4-1 nei gironi, per poi imporsi ai quarti sul Portogallo con il risultato di 1-0. La ...

RadioItalia : Finalmente è arrivato il momento: ecco il cast di Radio Italia Live - Il Concerto di PALERMO! Vi aspettiamo il 29… - angelomangiante : Yannick Ngantcha oggi è al Foro e, dopo quel tragico incidente in auto mentre andava a giocare un torneo, dalla nuv… - giroditalia : Stage 6 of #Giro 103 has started! 238 km from Cassino to San Giovanni Rotondo, follow the live:… -